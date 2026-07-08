Χρηματιστήριo: Έκλεισε με πτώση 2,14% – Στα 360,41 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές οι οποίες υποχωρούν μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.487,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.457,35 μονάδες (-3,33%).

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Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 360,41 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.406.655 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,69%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+0,83%) και της Motor Oil (+0,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-4,71%), της Aegean Airlines (-4,14%), της Metlen (-3,97%), της Viohalco (-3,81%) και της Allwyn (-3,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.911.349 και 8.289.883 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 46,08 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 41,75 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 94 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+15,88%) και Τζιρακιάν (+5,31%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy (-6,07%) και Doppler (-5,45%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

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AKTOR: 14,2600 -0,28%

ALLWYN: 13,6700 -3,46%

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ΚΥΠΡΟΥ: 9,7600 -1,01%

CREDIA BANK: 1,1200 -2,95%

METLEN: 40,2000 -3,97%

OPTIMA: 10,0400 -3,00%

ΤΙΤΑΝ: 51,1500 -0,49%

ALPHA BANK: 4,0200 -2,43%

AEGEAN AIRLINES: 12,2700 -4,14%

VIOHALCO: 18,2000 -3,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,9200 -2,13%

ΔΑΑ: 10,5000 -2,78%

ΔΕΗ: 23,9000 -0,83%

COCA COLA HBC: 58,1000 -3,01%

ΕΛΠΕ: 10,7500 -1,38%

ELVALHALCOR: 4,9600 -1,20%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,2200 -2,93%

ΕΥΔΑΠ: 12,0800 +0,83%

EUROBANK: 4,2820 -0,88%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 -4,71%

MOTOR OIL: 42,8400 +0,61%

JUMBO: 22,7400-2,15%

ΟΛΠ: 44,7000 -1,54%

ΟΤΕ: 19,1500 -1,79%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,0680 -2,28%