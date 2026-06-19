Αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων: Υποχώρηση 15 λεπτών για την αμόλυβδη σε έναν μήνα – Μηνύματα από την κυβέρνηση για περαιτέρω υποχώρηση

Σε τροχιά σταδιακής αποσυμπίεσης εισέρχονται οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, προσφέροντας μια πρώτη «ανάσα» μετά τις έντονες ανατιμήσεις που πυροδότησε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης (95 οκτανίων) διαμορφώθηκε την Πέμπτη στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας σημαντική πτώση κατά 15 λεπτά σε σύγκριση με τις 18 Μαΐου, όταν βρισκόταν στα 2,119 ευρώ.

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Ανάλογη πτώση και στο πετρέλαιο κίνησης

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ντίζελ κίνησης. Μέσα στον τελευταίο μήνα, το μέσο κόστος για τους καταναλωτές υποχώρησε κατά 11 λεπτά το λίτρο, με την τιμή να πέφτει στα 1,697 ευρώ από τα 1,815 ευρώ που είχε αγγίξει στα μέσα Μαΐου.

Πολιτικές πιέσεις για άμεση μετακύλιση των μειώσεων στην αγορά

Το ζήτημα απασχολεί έντονα την κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει από τις Βρυξέλλες ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου αποτελεί υποχρέωση να περάσει άμεσα στους καταναλωτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επεσήμανε ότι τα οφέλη αυτής της αποκλιμάκωσης αναμένεται να γίνουν ορατά στις αντλίες των πρατηρίων ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μέρος της συνολικής μηνιαίας μείωσης (περίπου 4 λεπτά στο ντίζελ και 3 λεπτά στην αμόλυβδη) σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Η τάση αυτή εκδηλώθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της 60ήμερης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με ορίζοντα τη διεξαγωγή ευρύτερων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς για το επόμενο διάστημα

Στελέχη της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι οι μειώσεις στις αντλίες θα συνεχιστούν και θα επιταχυνθούν το επόμενο διάστημα.

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Αυτό αποδίδεται στην αποκατάσταση της ομαλότητας στον παγκόσμιο εφοδιασμό, καθώς ξεμπλοκάρουν τα φορτία αργού που παρέμεναν εγκλωβισμένα στον Κόλπο.