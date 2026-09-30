Ισοτιμίες συναλλάγματος 1 Οκτωβρίου 2026: Οι τιμές για δολάριο, λίρα και γιεν

Στα 1,13674 δολάρια ΗΠΑ διαμορφώνεται η μέση τιμή ανά ευρώ στο δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Στο δελτίο με αριθμό 186, η μέση τιμή της βρετανικής λίρας ανέρχεται σε 0,85517 λίρες ανά ευρώ, ενώ για το ιαπωνικό γιεν διαμορφώνεται σε 178,27 γιεν ανά ευρώ.

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Οι τιμές του πίνακα εκφράζουν την ποσότητα ξένου νομίσματος που αντιστοιχεί σε 1 ευρώ και εφαρμόζονται με τους όρους και τα όρια συναλλαγών που αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ισοτιμίες συναλλάγματος: Ο αναλυτικός πίνακας

Νόμισμα Μέση τιμή Αγορά Πώληση Δολάριο ΗΠΑ 1,13674 1,15379 1,11401 Λίρα Αγγλίας 0,85517 0,868 0,83807 Γιεν Ιαπωνίας 178,27 180,94 174,7 Φράγκο Ελβετίας 0,94734 0,96155 0,92839 Δολάριο Καναδά 1,61085 1,63501 1,57863 Δολάριο Αυστραλίας 1,62943 1,65387 1,59684 Κορώνα Δανίας* 7,4756 7,5877 7,3261 Κορώνα Σουηδίας* 11,3281 11,498 11,1015 Κορώνα Νορβηγίας* 10,897 11,0605 10,6791

* Δεν γίνονται αποδεκτές συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορωνών Δανίας (DKK), Σουηδίας (SEK) και Νορβηγίας (NOK).

Τα όρια συναλλαγών για ιδιώτες, τράπεζες και ανταλλακτήρια

Για συναλλαγές με ιδιώτες, οι τιμές ισχύουν μέχρι του ισοτίμου των 10.000 ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο δίκτυο των υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση το Κεντρικό Κατάστημα, τις Θυρίδες και το Υποκατάστημα Ιωαννίνων.

Για συναλλαγές με τράπεζες, οι τιμές εφαρμόζονται στη διάθεση και απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων μέχρι του ισοτίμου των 50.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

Για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ισχύουν για την εκχώρηση ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του ισοτίμου των 5.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

Για ποσά που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, η τιμή καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

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Με τις τιμές της λίρας Αγγλίας πραγματοποιούνται επίσης συναλλαγές σε λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).

Διαβάστε επίσης τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα δάνεια και τις καταθέσεις τον Αύγουστο του 2026.