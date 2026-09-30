Παράταση έως και 14 Οκτωβρίου από την HELLENiQ ENERGY για την έκπτωση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης

Την παράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε σήμερα η HELLENiQ ENERGY, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί εντός 15θημέρου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί και στη διεθνή αγορά.

Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται από τις 14 Ιουλίου, αφορούν τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελούν όπως αναφέρει η εταιρεία τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο για την οριζόντια μείωση των τιμών.

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«Η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει και το επόμενο χρονικό διάστημα την έκτακτη έκπτωση και πιο συγκεκριμένα 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η έκπτωση θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια», τονίζει η HELLENiQ και προσθέτει:

Η HELLENiQ ENERGY παραμένει δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή, στηρίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιολογήσει εκ νέου την παρέμβασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά και η περίοδος της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώθηκε χθες στα 2,207 ευρώ ανά λίτρο και του ντήζελ κίνησης στα 2,214 ευρώ.