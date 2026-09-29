Ισοτιμίες συναλλάγματος 30 Σεπτεμβρίου 2026: Οι τιμές για δολάριο, λίρα και γιεν

Τις τιμές συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 περιλαμβάνει το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δελτίου, η μέση τιμή για το δολάριο ΗΠΑ είναι 1,13458 δολάρια ανά ευρώ, για τη λίρα Αγγλίας 0,85776 λίρες ανά ευρώ και για το γιεν Ιαπωνίας 178,5 γιεν ανά ευρώ.

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Οι ισοτιμίες συναλλάγματος της 30ής Σεπτεμβρίου

Όλες οι τιμές του πίνακα εκφράζουν ποσότητα ξένου νομίσματος ανά 1 ευρώ. Νόμισμα Μέση τιμή Αγορά Πώληση Δολάριο ΗΠΑ 1,13458 1,1516 1,11189 Λίρα Αγγλίας 0,85776 0,87063 0,8406 Γιεν Ιαπωνίας 178,5 181,18 174,93 Ελβετικό φράγκο 0,94575 0,95994 0,92684 Δολάριο Καναδά 1,609 1,63314 1,57682 Δολάριο Αυστραλίας 1,62282 1,64716 1,59036 Κορόνα Δανίας 7,4753 7,5874 7,3258 Κορόνα Σουηδίας 11,3235 11,4934 11,097 Κορόνα Νορβηγίας 10,8702 11,0333 10,6528

Οι στήλες «Αγορά» και «Πώληση» αφορούν την Τράπεζα της Ελλάδος: την τιμή με την οποία αγοράζει ή πωλεί το ξένο νόμισμα, αντίστοιχα. Για αυτό, όποιος θέλει να αγοράσει ξένα τραπεζογραμμάτια πρέπει να κοιτάξει τη στήλη «Πώληση» και όχι τη μέση τιμή.

Τι ισχύει για τις συναλλαγές με ιδιώτες

Για συναλλαγές με ιδιώτες, οι τιμές του δελτίου ισχύουν μέχρι του ισοτίμου των 10.000 ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο δίκτυο υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο δελτίο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει επίσης ότι δεν δέχεται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας, παρότι δημοσιεύει τιμές για τα τρία νομίσματα.

Με τις τιμές της λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε λίρες Βορείου Ιρλανδίας και Σκωτίας.