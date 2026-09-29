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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισοτιμίες συναλλάγματος 30 Σεπτεμβρίου 2026: Οι τιμές για δολάριο, λίρα και γιεν

Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,13458 δολάρια και στις 0,85776 λίρες ανά ευρώ. Αναλυτικά οι τιμές αγοράς και πώλησης για εννέα νομίσματα.

Ισοτιμίες συναλλάγματος 30 Σεπτεμβρίου 2026: Οι τιμές για δολάριο, λίρα και γιεν
Ενδεικτική εικόνα με γραφήματα ισοτιμιών και χρηματοοικονομικών αγορών. (Pixabay)
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Τις τιμές συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 περιλαμβάνει το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δελτίου, η μέση τιμή για το δολάριο ΗΠΑ είναι 1,13458 δολάρια ανά ευρώ, για τη λίρα Αγγλίας 0,85776 λίρες ανά ευρώ και για το γιεν Ιαπωνίας 178,5 γιεν ανά ευρώ.

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Οι ισοτιμίες συναλλάγματος της 30ής Σεπτεμβρίου

Όλες οι τιμές του πίνακα εκφράζουν ποσότητα ξένου νομίσματος ανά 1 ευρώ.

ΝόμισμαΜέση τιμήΑγοράΠώληση
Δολάριο ΗΠΑ1,134581,15161,11189
Λίρα Αγγλίας0,857760,870630,8406
Γιεν Ιαπωνίας178,5181,18174,93
Ελβετικό φράγκο0,945750,959940,92684
Δολάριο Καναδά1,6091,633141,57682
Δολάριο Αυστραλίας1,622821,647161,59036
Κορόνα Δανίας7,47537,58747,3258
Κορόνα Σουηδίας11,323511,493411,097
Κορόνα Νορβηγίας10,870211,033310,6528

Οι στήλες «Αγορά» και «Πώληση» αφορούν την Τράπεζα της Ελλάδος: την τιμή με την οποία αγοράζει ή πωλεί το ξένο νόμισμα, αντίστοιχα. Για αυτό, όποιος θέλει να αγοράσει ξένα τραπεζογραμμάτια πρέπει να κοιτάξει τη στήλη «Πώληση» και όχι τη μέση τιμή.

Τι ισχύει για τις συναλλαγές με ιδιώτες

Για συναλλαγές με ιδιώτες, οι τιμές του δελτίου ισχύουν μέχρι του ισοτίμου των 10.000 ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο δίκτυο υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο δελτίο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει επίσης ότι δεν δέχεται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας, παρότι δημοσιεύει τιμές για τα τρία νομίσματα.

Με τις τιμές της λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε λίρες Βορείου Ιρλανδίας και Σκωτίας.

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