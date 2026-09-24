Ισοτιμίες 25 Σεπτεμβρίου 2026: Ευρώ, δολάριο και λίρα – Το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος

Το δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το δελτίο υπ’ αριθμόν 182 του Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων, η μέση τιμή του αμερικανικού δολαρίου διαμορφώνεται στα 1,13727 δολάρια ανά ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τιμή της βρετανικής λίρας ανέρχεται στις 0,85961 λίρες ανά ευρώ.

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Οι τιμές εκφράζονται ως ποσότητα ξένου νομίσματος που αντιστοιχεί σε ένα ευρώ και περιλαμβάνουν τη μέση τιμή, καθώς και τις τιμές αγοράς και πώλησης.

Οι ισοτιμίες της 25ης Σεπτεμβρίου

Νόμισμα Μέση τιμή Αγορά Πώληση Δολάριο ΗΠΑ 1,13727 1,15433 1,11452 Λίρα Αγγλίας 0,85961 0,87250 0,84242 Γεν Ιαπωνίας 180,48 183,19 176,87 Φράγκο Ελβετίας 0,94110 0,95522 0,92228 Δολάριο Καναδά 1,60597 1,63006 1,57385 Δολάριο Αυστραλίας 1,61785 1,64212 1,58549 Κορόνα Δανίας 7,47560 7,58770 7,32610 Κορόνα Σουηδίας 11,26340 11,43240 11,03810 Κορόνα Νορβηγίας 10,80210 10,96410 10,58610

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει ότι δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας.

Τι σημαίνουν οι τιμές του δελτίου

Οι τιμές του δελτίου αποτυπώνουν την ποσότητα κάθε ξένου νομίσματος που αντιστοιχεί σε ένα ευρώ.

Για παράδειγμα, η μέση τιμή του δολαρίου στο 1,13727 σημαίνει ότι ένα ευρώ αντιστοιχεί σε 1,13727 δολάρια ΗΠΑ. Αντίστοιχα, ένα ευρώ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 0,85961 βρετανικές λίρες και 180,48 γεν Ιαπωνίας.

Οι τιμές αγοράς και πώλησης διαφοροποιούνται από τη μέση ισοτιμία, καθώς αφορούν τις πραγματικές συναλλαγές ξένων τραπεζογραμματίων με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε προηγούμενο δελτίο, στις 16 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή του ευρώ είχε διαμορφωθεί στα 1,15473 δολάρια.

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Τα όρια για τις συναλλαγές ιδιωτών

Για τις συναλλαγές με ιδιώτες, οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε 10.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο δίκτυο των υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση:

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Το Κεντρικό Κατάστημα

Τις Θυρίδες

Το Υποκατάστημα Ιωαννίνων

Για ποσά που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο, η τιμή καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Τι ισχύει για τις τράπεζες

Για τις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές του δελτίου ισχύουν για τη διάθεση ή την απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε 50.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

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Εφόσον το ποσό υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο, απαιτείται προηγούμενη επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας της Ελλάδος για τον καθορισμό της τιμής.

Το όριο για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος

Για τις συναλλαγές με ανταλλακτήρια συναλλάγματος, οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν για την εκχώρηση ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του ισοτίμου των 5.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

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Και σε αυτή την περίπτωση, για ποσά μεγαλύτερα από το συγκεκριμένο όριο, η τιμή προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Αντίστοιχες προϋποθέσεις και όρια εφαρμόζονταν και στο δελτίο ισοτιμιών της 3ης Σεπτεμβρίου 2026.

Τι ισχύει για τις λίρες Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι με τις τιμές της λίρας Αγγλίας πραγματοποιούνται και συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια:

Λίρας Βόρειας Ιρλανδίας – NIP

Λίρας Σκωτίας – SCP

Οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται με βάση τις ίδιες τιμές αγοράς και πώλησης που αναγράφονται για τη βρετανική λίρα.