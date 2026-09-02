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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισοτιμίες 3 Σεπτεμβρίου: Στα 1,15789 δολάρια το ευρώ – Αναλυτικά οι τιμές

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποίησε το νέο δελτίο τιμών συναλλάγματος. Αναλυτικά οι τιμές αγοράς και πώλησης για δολάριο, λίρα, γιεν και άλλα νομίσματα.

Ισοτιμίες 3 Σεπτεμβρίου: Στα 1,15789 δολάρια το ευρώ – Αναλυτικά οι τιμές
Οι τιμές συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων / YNA
DEBATER NEWSROOM

Το δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το δελτίο, η μέση τιμή του αμερικανικού δολαρίου διαμορφώνεται στα 1,15789 δολάρια ανά ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τιμή της βρετανικής λίρας ανέρχεται στις 0,85921 λίρες ανά ευρώ.

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Για το ιαπωνικό γιεν, η μέση τιμή καθορίστηκε στα 184,81 γιεν ανά ευρώ, ενώ το ελβετικό φράγκο διαμορφώνεται στα 0,94344 φράγκα ανά ευρώ.

Οι ισοτιμίες της 3ης Σεπτεμβρίου

Οι παρακάτω τιμές αποτυπώνουν την ποσότητα κάθε ξένου νομίσματος που αντιστοιχεί σε ένα ευρώ:

ΝόμισμαΜέση τιμήΤιμή αγοράςΤιμή πώλησης
Δολάριο ΗΠΑ1,157891,175261,13473
Λίρα Αγγλίας0,859210,872100,84203
Γιεν Ιαπωνίας184,81187,58181,11
Ελβετικό φράγκο0,943440,957590,92457
Δολάριο Καναδά1,611181,635351,57896
Δολάριο Αυστραλίας1,619861,644161,58746
Κορόνα Δανίας7,474607,586707,32510
Κορόνα Σουηδίας11,1721011,3397010,94870
Κορόνα Νορβηγίας10,8119010,9741010,59570

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει ότι δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας.

Τι ισχύει για τις συναλλαγές ιδιωτών

Για τις συναλλαγές με ιδιώτες, οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν για ποσά έως του ισοτίμου των 10.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο δίκτυο υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση το Κεντρικό Κατάστημα, τις Θυρίδες και το Υποκατάστημα Ιωαννίνων.

Για συναλλαγές με τράπεζες, οι τιμές ισχύουν για τη διάθεση ή την απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων μέχρι του ισοτίμου των 50.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

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Αντίστοιχα, για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος οι τιμές εφαρμόζονται στην εκχώρηση ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του ισοτίμου των 5.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

Τι προβλέπεται για μεγαλύτερα ποσά

Για ποσά που υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα όρια, η τιμή της συναλλαγής καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος.

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Παράλληλα, με τις τιμές της λίρας Αγγλίας πραγματοποιούνται και συναλλαγές σε λίρες Βορείου Ιρλανδίας και Σκωτίας.

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Meta description: Οι ισοτιμίες συναλλάγματος της 3ης Σεπτεμβρίου 2026. Οι τιμές αγοράς και πώλησης για δολάριο, λίρα, γιεν και άλλα νομίσματα.

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Κατηγορία: Οικονομία

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Caption: Οι τιμές αγοράς και πώλησης ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Description: Χαρτονομίσματα ευρώ και ξένων νομισμάτων με αφορμή το ημερήσιο δελτίο τιμών συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πηγή φωτογραφίας: Αρχείο

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