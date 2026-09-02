Ισοτιμίες 3 Σεπτεμβρίου: Στα 1,15789 δολάρια το ευρώ – Αναλυτικά οι τιμές

Το δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το δελτίο, η μέση τιμή του αμερικανικού δολαρίου διαμορφώνεται στα 1,15789 δολάρια ανά ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τιμή της βρετανικής λίρας ανέρχεται στις 0,85921 λίρες ανά ευρώ.

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Για το ιαπωνικό γιεν, η μέση τιμή καθορίστηκε στα 184,81 γιεν ανά ευρώ, ενώ το ελβετικό φράγκο διαμορφώνεται στα 0,94344 φράγκα ανά ευρώ.

Οι ισοτιμίες της 3ης Σεπτεμβρίου

Οι παρακάτω τιμές αποτυπώνουν την ποσότητα κάθε ξένου νομίσματος που αντιστοιχεί σε ένα ευρώ: Νόμισμα Μέση τιμή Τιμή αγοράς Τιμή πώλησης Δολάριο ΗΠΑ 1,15789 1,17526 1,13473 Λίρα Αγγλίας 0,85921 0,87210 0,84203 Γιεν Ιαπωνίας 184,81 187,58 181,11 Ελβετικό φράγκο 0,94344 0,95759 0,92457 Δολάριο Καναδά 1,61118 1,63535 1,57896 Δολάριο Αυστραλίας 1,61986 1,64416 1,58746 Κορόνα Δανίας 7,47460 7,58670 7,32510 Κορόνα Σουηδίας 11,17210 11,33970 10,94870 Κορόνα Νορβηγίας 10,81190 10,97410 10,59570

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει ότι δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας.

Τι ισχύει για τις συναλλαγές ιδιωτών

Για τις συναλλαγές με ιδιώτες, οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν για ποσά έως του ισοτίμου των 10.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο δίκτυο υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση το Κεντρικό Κατάστημα, τις Θυρίδες και το Υποκατάστημα Ιωαννίνων.

Για συναλλαγές με τράπεζες, οι τιμές ισχύουν για τη διάθεση ή την απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων μέχρι του ισοτίμου των 50.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

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Αντίστοιχα, για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος οι τιμές εφαρμόζονται στην εκχώρηση ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του ισοτίμου των 5.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

Τι προβλέπεται για μεγαλύτερα ποσά

Για ποσά που υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα όρια, η τιμή της συναλλαγής καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος.

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Παράλληλα, με τις τιμές της λίρας Αγγλίας πραγματοποιούνται και συναλλαγές σε λίρες Βορείου Ιρλανδίας και Σκωτίας.

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Κατηγορία: Οικονομία

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