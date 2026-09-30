Ηλεκτρικά πατίνια: Μας έχετε κάνει τη ζωή… πατίνι

Το ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να είναι οικονομικό και πρακτικό μέσο μετακίνησης. Δεν μπορεί όμως να μπαίνει πάνω από την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή.

Δεν αντικαθιστά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε καιρική ή κυκλοφοριακή συνθήκη.

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Τα πρόστιμα από μόνα τους δεν αρκούν

Η Τροχαία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι. Όταν κάποιος παραβιάζει τους κανόνες και θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή τους άλλους, πρέπει να ελέγχεται.

Αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με πρόστιμα.

Χρειάζεται ενημέρωση και κυκλοφοριακή αγωγή. Χρειάζεται οι νέοι να μάθουν από νωρίς ότι ο δρόμος δεν είναι χώρος επίδειξης. Χρειάζεται συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων και, όταν εντοπίζονται οχήματα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα.

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Ασφαλείς υποδομές και οργανωμένη στάθμευση

Χρειάζεται όμως και κάτι ακόμη: υποδομή.

Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να χρησιμοποιούν ασφαλέστερα και πιο βιώσιμα μέσα μετακίνησης και ταυτόχρονα να τους αφήνουμε να κινούνται σε ένα οδικό περιβάλλον που δεν έχει σχεδιαστεί για τη μικροκινητικότητα.

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Χρειάζονται κατάλληλες και ασφαλείς υποδομές κυκλοφορίας για ηλεκτρικά πατίνια και τα υπόλοιπα μέσα μικροκινητικότητας, όπου αυτό είναι τεχνικά και κυκλοφοριακά εφικτό, με σαφή διαχωρισμό από τους πεζούς και ασφαλείς συνδέσεις με το υπόλοιπο δίκτυο μετακίνησης.

Χρειάζονται επίσης οργανωμένες θέσεις στάθμευσης, ώστε το πατίνι να έχει συγκεκριμένο χώρο όταν τελειώνει η διαδρομή του.

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Η οδική ασφάλεια δεν είναι υπόθεση μόνο της Αστυνομίας. Είναι υπόθεση της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εταιρειών και, φυσικά, κάθε χρήστη του δρόμου.

Τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν. Το θέμα είναι πώς

Δεν χρειάζεται να δαιμονοποιήσουμε το ηλεκτρικό πατίνι.

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Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν πλέον θέση στην αστική μετακίνηση. Η συζήτηση, λοιπόν, δεν είναι αν θα υπάρχουν στους δρόμους μας.

Είναι πώς θα υπάρχουν.

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Με κανόνες. Με σεβασμό στους πεζούς. Με υπεύθυνους χρήστες και υπεύθυνες εταιρείες. Με οργανωμένη στάθμευση και κατάλληλες υποδομές. Με ελέγχους όταν οι κανόνες παραβιάζονται και με κυκλοφοριακή αγωγή πριν χρειαστεί να επιβληθεί το πρόστιμο.

Το ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να είναι οικονομικό και πρακτικό μέσο μετακίνησης. Δεν μπορεί όμως να μπαίνει πάνω από την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή.

Μας έχετε κάνει τη ζωή… πατίνι. Ας μην την κάνουμε και επικίνδυνη.

Γιατί στον δρόμο δεν έχει σημασία ποιος θα φτάσει πρώτος.

Έχει σημασία να φτάσουμε όλοι.

Χρήστος Σώκλας

Μέλος Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών με ειδίκευση στην Εγκληματολογία