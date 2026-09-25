Τράπεζα της Ελλάδος: Αυξήθηκαν δάνεια και καταθέσεις τον Αύγουστο 2026

Αύξηση κατά 585 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 240 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 3,6% από 3,9% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Οι καταθέσεις από επιχειρήσεις παρουσιάσαν αύξηση κατά 2,36 δισ. ευρώ , έναντι μείωσης κατά 2.254 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 25,2% από 23,1% τον προηγούμενο μήνα.

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Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεωνν ( MXE) αυξήθηκαν κατά 2, 393 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2, 443 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 189 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,965 δισ . ευρώ, τον Αύγουστο του 2026, έναντι μείωσης κατά 2.014 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,3% από 8,9% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αύξηση κατά 232 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,8% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2026, ήταν θετική κατά 508 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.480 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,4% από 9,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 9,0% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.724 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 12,5% από 7,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 474 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 757 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 21 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 83 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -3,1% από -3,0% τον προηγούμενο μήνα. Αρνητική κατά 10 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Αύγουστο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 41 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

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Συνολικά, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,1% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 478 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2,522 δις . ευρώ τον προηγούμενο μήνα.