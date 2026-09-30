Ιερά Σύνοδος: Χαιρετίζει τη συμφωνία επιστροφής 48 ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία

Τη συμφωνία για την επιστροφή 48 ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, ύστερα από περισσότερο από έναν αιώνα, χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με ανακοίνωσή της την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κειμήλια είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

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Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις, με την Εκκλησία της Ελλάδος να εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την εξέλιξη.

Το μνημόνιο Ελλάδας και Βουλγαρίας για τα 48 κειμήλια

Το Μνημόνιο Κατανόησης υπογράφηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από τους υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας, Λίνα Μενδώνη και Evtim Miloshev.

Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την ελπίδα η συμφωνία να αποτελέσει την αρχή για την επιστροφή και άλλων εκκλησιαστικών κειμηλίων που είχαν κλαπεί από ναούς, μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για επιτυχία για τη χώρα, η οποία αντανακλά τη συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων.

Σε άλλη υπόθεση επιστροφής πολιτιστικών αγαθών, το DEBATER είχε παρουσιάσει την παράδοση 48 κυπριακών αρχαιοτήτων από την Ελλάδα στην Κύπρο.

Τα συγχαρητήρια στους μητροπολίτες και η αναφορά στον μακαριστό Παύλο

Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τα θερμά συγχαρητήριά της προς τον Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγο και τον Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεο, για τις επίμονες προσπάθειές τους να επιστραφεί ο θρησκευτικός και πολιτιστικός πλούτος.

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Παράλληλα, μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, τον οποίο χαρακτηρίζει αρχιτέκτονα και πρωτεργάτη του εγχειρήματος.