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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΑΔΕ βάζει στο “στόχαστρο” 450 πρατηριούχους για μη επικαιροποίηση στοιχείων – Έως 15.000 ευρώ τα πρόστιμα

Μέχρι την 19 Οκτωβρίου η προθεσμία

Η ΑΑΔΕ βάζει στο “στόχαστρο” 450 πρατηριούχους για μη επικαιροποίηση στοιχείων – Έως 15.000 ευρώ τα πρόστιμα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται 450 πρατηριούχοι καυσίμων που δεν έχουν ακόμη επικαιροποιήσει και οριστικοποιήσει τα στοιχεία των επιχειρήσεών τους στο Μητρώο Δεξαμενών, θέτοντάς τους προθεσμία έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Η Ανεξάρτητη Αρχή προειδοποιεί τους πρατηριούχους ότι η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τα 15.000 ευρώ, ενώ η επικαιροποίηση των στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των πρατηρίων στις νέες ψηφιακές εφαρμογές που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026.

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Κατόπιν αυτού οι πρατηριούχοι θα μπορούν να διαθέτουν καύσιμα με πλήρη απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε δικαιούχους αγρότες και διπλωμάτες.

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