Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών για το Ανθρώπινο Δυναμικό της υλοποίησε η INTERLIFE Ασφαλιστική αναγνωρίζοντας ότι οι κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και η ψύχραιμη αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Η εκπαίδευση είχε έντονα πρακτικό χαρακτήρα και έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εμπεδώσουν βασικές τεχνικές αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Μεταξύ άλλων, εξοικειώθηκαν με την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), τη λαβή Heimlich για την αντιμετώπιση περιστατικών πνιγμονής και τη χρήση του αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), ενώ ενημερώθηκαν για τη σημασία της άμεσης παρέμβασης και της ορθής διαχείρισης καταστάσεων που ενδέχεται να απειλήσουν την ανθρώπινη ζωή.

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Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην αξία της γνώσης διαχείρισης περιστατικών ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων και τραυματισμών με τις κατάλληλες πρακτικές, καθώς η σωστή αντίδραση στα πρώτα κρίσιμα λεπτά ενός περιστατικού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας. Σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έλαβαν ατομική βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την INTERLIFE, η γνώση και η πρόληψη αποτελούν βασικές αρχές της εταιρικής της φιλοσοφίας, καθώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής προϋποθέτει ενημέρωση, εκπαίδευση και ετοιμότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.