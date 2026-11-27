Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε, το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Τον προϋπολογισμό δήλωσαν ότι καταψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Επιφύλαξη για την τελική της στάση στην ολομέλεια έχει δηλώσει η «Νίκη». Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι ψηφίζει κατά του προϋπολογισμού του 2027, εκτός από τις δαπάνες για την εθνική άμυνα και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η Ελληνική Λύση δήλωσε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2027, εκτός από τις δαπάνες για την εθνική άμυνα.

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Τη σκυτάλη πλέον παίρνει η ολομέλεια της Βουλής. Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την 11η Δεκεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί την 15η Δεκεμβρίου του 2026.