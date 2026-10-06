Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το Brent

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να κυμαίνεται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,18 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, το Brent, από τα 66 δολάρια το βαρέλι τον Ιανουάριο, ανέβηκε στα 103 δολάρια τον Μάρτιο και έφτασε τα 120 δολάρια τον Απρίλιο, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

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Στη συνέχεια, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης, η τιμή υποχώρησε στα 85 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο και στα 83 δολάρια τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 90,9 δολάρια, ενώ τον Σεπτέμβριο το Brent κινήθηκε και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές στα νησιά να είναι σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη υψηλότερες.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, έχοντας επηρεαστεί και από την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών. Στην Αττική, πάντως, υπάρχουν πρατήρια όπου το πετρέλαιο κίνησης πωλείται χαμηλότερα, ακόμη και στα 2,13-2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις η τιμή υποχωρεί κάτω από τα 2,10 ευρώ.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο αυτή θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 14η Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, στην αγορά ενέργειας, το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες το βράδυ στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης τιμής παρακολουθείται στενά, καθώς το φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.