Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τα δύο στελέχη τραπεζών και ένας θεωρούμενος “ αχυράνθρωπος” κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε μετά την επιχείρηση που οργανώθηκε από τους ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ που φέρεται να ζημίωσε το δημόσιο 28 εκατομμύρια Ευρώ.

Ενώπιον του Ανακριτή οδηγήθηκαν τη Δευτέρα για τις απολογίες τους αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι πρώτοι έξι από τους 15 συλληφθέντες για την υπόθεση της δράσης εγκληματικής οργάνωσης.

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Ανάμεσα σε αυτούς και οι δύο κατηγορούμενοι διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, στην Δυτική Ελλάδα και στην Αττική, που σύμφωνα με την κατηγορία θεωρούνται πρόσωπα με κομβικό ρόλο και θέση στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης, ως συναρχηγοί της.

“ Ένεκα της θέσης και ιδιότητάς τους, ήταν σε θέση ενεργά και εν γνώσει τους να καταστρατηγήσουν τις ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά και τις αρχές της δέουσας επιμέλειας που οφείλουν κατά το κείμενο νομικό πλαίσιο να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας έτσι την ανενόχλητη είσπραξη του περιουσιακού οφέλους από τα εκτελεστικά μέλη, δηλαδή έθεσαν το εγκληματικό προϊόν στη διάθεση των τελευταίων, ελεύθερο από κάθε δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου αυτοί ανενόχλητοι να μπορέσουν να εισπράξουν – υπό πλήρως προστατευμένες συνθήκες και έναντι οποιουδήποτε ελέγχου της τράπεζας, αλλά και των διωκτικών αρχών” αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία για τα δύο τραπεζικά στελέχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή και πως όλα είναι απολύτως νόμιμα. Όπως είπε, “η μόνη εμπλοκή μου αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται, για τις οποίες έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς”.

Ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν τρεις κατηγορούμενες γυναίκες, που απολογήθηκαν σήμερα, ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Σήμερα Τρίτη θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και λογιστές, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κεντρικό και κρίσιμο ρόλο στην δράση της εγκληματικής ομάδας.