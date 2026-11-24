Ενώπιον του Ανακριτή της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου οι τελευταίοι 9 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τα εικονικά ημερολόγια.



Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε, υπό δρακόντεια μέτρα, από τους «ράμπο» της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μερικοί από αυτούς είναι λογιστές με κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια έχουν προφυλακιστεί ήδη 2 τραπεζικά στελέχη και ένας διαχειριστής εταιρείας. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, τρεις γυναίκες αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.



​Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποίησε 8 εταιρείες – «βιτρίνες» για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και αποκομίζοντας παράνομο όφελος 4,8 εκατ. ευρώ.