Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) περνά από το στάδιο του πειραματισμού στην καθημερινή εργασία, χωρίς όμως να έχει ακόμη μετατραπεί σε καθολικό μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας. Τα ευρήματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καταγράφουν προσδοκίες για ταχύτερη και ποιοτικότερη εργασία, αλλά και ανησυχία για την απασχόληση και τις τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που εκπόνησαν οι Δημήτρης Γεοργαράκος, Geoff Kenny και Justus Meyer, τον Αύγουστο του 2026, το 44% των εργαζομένων στην ευρωζώνη δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ περίπου 18% τα χρησιμοποιεί καθημερινά στη δουλειά. Η συχνότητα χρήσης αναμένεται να αυξηθεί: οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι σε πέντε χρόνια θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη το 46% των εργαζομένων στον κλάδο τους, έναντι 34% στην αντίστοιχη εκτίμηση έναν χρόνο νωρίτερα.

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Για την Ελλάδα, τα ευρήματα αποτυπώνουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να προσαρμοστούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Το άρθρο δεν παραθέτει ξεχωριστές μετρήσεις για τη χώρα, σημειώνει όμως ότι τα βασικά εμπόδια στη χρήση της τεχνολογίας είναι παρόμοια στις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης: ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Η αντιμετώπισή τους, μέσω κατάρτισης, σαφών κανόνων στους χώρους εργασίας και πρόσβασης σε εγκεκριμένα εργαλεία, αποτελεί κρίσιμο όρο για ευρύτερη αξιοποίηση και στην ελληνική αγορά.

Μεταξύ όσων ήδη χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία, το 56% αναφέρει ότι ολοκληρώνει μεγαλύτερο όγκο εργασιών και το 47% ότι παράγει ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Τα οφέλη, ωστόσο, δεν είναι αυτόματα. Η ανάγκη ελέγχου και διόρθωσης των απαντήσεων περιορίζει τα κέρδη χρόνου, ενώ η καταλληλότητα των εργαλείων διαφέρει ανάλογα με την εργασία.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών είναι επίσης σύνθετες. Περίπου οι μισοί περιμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξοικονομεί χρόνο σε καθημερινές δραστηριότητες ή θα διευκολύνει την εύρεση χαμηλότερων τιμών. Παράλληλα, περισσότεροι θεωρούν πιθανή την απώλεια θέσεων εργασίας παρά την αύξηση του εισοδήματος ή των επαγγελματικών ευκαιριών. Σημαντικό μερίδιο αναμένει επίσης αύξηση στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Η στήριξη για ρυθμιστικές δικλίδες παραμένει ισχυρή τόσο μεταξύ συχνών χρηστών όσο και μεταξύ όσων δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Η ΕΚΤ συνδέει την εμπιστοσύνη με σαφείς κανόνες για τη χρήση δεδομένων και τη λογοδοσία. Οι προσδοκίες αυτές επηρεάζουν ήδη τις αποφάσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων για κατανάλωση, αποταμίευση και επενδύσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, αλλά οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στην ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου 12% από το 2021 έως το τέλος του 2027, έναντι 40% στις ΗΠΑ. Για την Ευρώπη, το ζητούμενο είναι να διευρύνει τη χρήση της τεχνολογίας και να ενισχύσει τις δεξιότητες, απαντώντας παράλληλα στις ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας, τα προσωπικά δεδομένα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.