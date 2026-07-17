Πανεπιστημίου: Η στιγμή που το τρόλεϊ «καρφώνεται» σε λεωφορείο – Πώς έγινε το ατύχημα με τους 4 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) στην οδό Πανεπιστημίου, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρχές.

Από τη σύγκρουση τρόλεϊ με προπορευόμενο λεωφορείο τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της σύγκρουσης

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το σχετικό οπτικό υλικό να έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που το αστικό λεωφορείο επιβράδυνε προκειμένου να προσεγγίσει προγραμματισμένη στάση για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών.

Το τρόλεϊ, που ακολουθούσε, δεν πρόλαβε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πίσω μέρος του λεωφορείου.

Πανικός και ελαφρείς τραυματισμοί

Η ισχύς της πρόσκρουσης είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί από τους επιβαίνοντες να χάσουν την ισορροπία τους και να βρεθούν στο δάπεδο των οχημάτων.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τον οδηγό του λεωφορείου να ανοίγει άμεσα τις θύρες για την ασφαλή και ταχεία εκκένωση του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τέσσερις ελαφρά τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα τόσο από την Τροχαία Αθηνών όσο και από τη διοίκηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών.