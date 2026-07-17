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Τράπεζα της Ελλάδος: Αύξηση του ταμειακού ελλείματος στο α’ εξάμηνο του 2026 στα 3,16 δισ. ευρώ

Αυξήθηκαν οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού από το 2025

Τράπεζα της Ελλάδος: Αύξηση του ταμειακού ελλείματος στο α’ εξάμηνο του 2026 στα 3,16 δισ. ευρώ
EUROKINISSI / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
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Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 3,161 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 465 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της τράπεζας, κατά την ίδια περίοδο, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33.744 εκατ. ευρώ, από 32.550 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34.890 εκατ. ευρώ, από 31.605 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

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