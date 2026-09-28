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ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες

Σε ύφεση η φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:11

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου σε απορρίμματα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατακουζηνού, στο κέντρο της Αθήνας.

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

   Σημειώνεται ότι λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους, από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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