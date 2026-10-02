LAMDA Development: Επτά βραβεία για την επικοινωνία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Επτά διακρίσεις απέσπασε η LAMDA Development για έργα επικοινωνίας και πρωτοβουλίες που προάγουν την προσβασιμότητα, την ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και την εκπαίδευση.

Οι βραβεύσεις προήλθαν από δύο διοργανώσεις: τα IPRA Golden World Awards for Excellence, όπου ξεχώρισαν τέσσερα έργα και συμμετοχές της εταιρείας και του The Ellinikon, και τα Hellenic Responsible Business Awards 2026, όπου αναγνωρίστηκαν τρεις κοινωνικές πρωτοβουλίες.

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Δύο διακρίσεις για την αφήγηση μέσα από τη φωτογραφία

Στα IPRA Golden World Awards for Excellence, η LAMDA Development διακρίθηκε για την έκθεση φωτογραφίας «Landmarks of Connection» και το «LAMDA Development Universe» Coffee Table Book.

Η έκθεση «Landmarks of Connection» αξιοποίησε την τέχνη και τη φωτογραφία ως μέσα αφήγησης, παρουσιάζοντας το όραμα της εταιρείας για σύγχρονους αστικούς προορισμούς που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

Αντίστοιχα, το «LAMDA Development Universe» Coffee Table Book αποτυπώνει φωτογραφικά τον τρόπο με τον οποίο τα έργα της εταιρείας αποκτούν ζωή και ταυτότητα, εντάσσονται στην καθημερινότητα και συνδέονται με τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν.

Βραβεύτηκε η καμπάνια «Κάθε Μέρα Πιο Κοντά» για το Ελληνικό

Δύο ακόμη διακρίσεις απέσπασε το The Ellinikon, με την καμπάνια «Κάθε Μέρα Πιο Κοντά» να βραβεύεται στις κατηγορίες Corporate Communications και Construction.

Η καμπάνια επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της εξέλιξης του έργου, με στόχο να κάνει την πρόοδό του ορατή και προσιτή στο κοινό.

Ένα Gold και δύο Silver για κοινωνικές πρωτοβουλίες

Στα Hellenic Responsible Business Awards 2026, η LAMDA Development απέσπασε ένα Gold και δύο Silver, για πρωτοβουλίες στους τομείς της προσβασιμότητας, της ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της εκπαίδευσης.

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Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και την Emfasis Non-Profit.

Οι επτά βραβεύσεις καλύπτουν διαφορετικές πλευρές της δραστηριότητας της εταιρείας: από την επικοινωνία και την παρουσίαση των έργων της έως τις συνεργασίες για την υποστήριξη της κοινωνικής συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης.

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