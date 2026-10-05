Συνάντηση του γενικού γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής με αλιείς – Εκτός αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας τα βασικά τους αιτήματα
Ο Φώτης Μάγγος διαβεβαίωσε τους επαγγελματίες ότι θα διαβιβαστούν στους αρμοδίους
Ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου με αντιπροσωπεία επαγγελματιών αλιέων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των αλιέων παρουσίασαν αναλυτικά τα αιτήματα και τους προβληματισμούς τους, με τον κ. Μάγγο να επισημαίνει ότι τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Όπως διευκρίνισε, τα περισσότερα αιτήματα αφορούν κυρίως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ τα ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος καυσίμων και την οικονομική στήριξη του κλάδου εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο γενικός γραμματέας διαβεβαίωσε τους αλιείς ότι τα αιτήματά τους θα διαβιβαστούν στα αρμόδια υπουργεία, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι θα αξιολογηθούν και θα εξεταστούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων για τη στήριξη του κλάδου.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις