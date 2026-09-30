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ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στην πλατεία Συντάγματος – Το ύποπτο σακίδιο περιείχε ρούχα

Μετά από έλεγχο από το Τ.Ε.Ε.Μ.

Λήξη συναγερμού στην πλατεία Συντάγματος – Το ύποπτο σακίδιο περιείχε ρούχα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:47

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται στην οδό Βασ. Γεωργίου, από το ύψος της Λεωφόρου Αμαλίας και στην οδό Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διενέργειας ελέγχου από το Τ.Ε.Ε.Μ. σε ύποπτο αντικέιμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός εντόπισε ένα σακίδιο από την πλευρά της Όθωνος, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο περιείχε ρούχα.

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