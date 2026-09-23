Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ΓΕΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2026 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού. Όπως γνωστοποιήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επίσης, οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνότους, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, και στα λύκεια θα αναρτηθούν οι σχετικές καταστάσεις, που θα περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς τα ονομαστικά στοιχεία του.