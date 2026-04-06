Δάνεια: Στο χαμηλότερο επίπεδο 9ετίας τα σταθερά στεγαστικά επιτόκια

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών υποχώρησε τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε χρόνια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 2,95% από 3,13% τον Ιανουάριο, σπάζοντας το φράγμα του 3% για πρώτη φορά από τις αρχές του 2017, τότε που τα επιτόκια δανεισμού από την ΕΚΤ ήταν μηδενικά (σήμερα 2,15%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα είναι η πέμπτη φθηνότερη χώρα της ευρωζώνης σε αυτή την κατηγορία δανείων, κατηγορία η οποία είναι από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές των δανειοληπτών στεγαστικής πίστης την τρέχουσα περίοδο.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων, σταθερό έως πέντε χρόνια στην ευρωζώνη στο 3,37%, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών. Την πεντάδα συνθέτουν η Μάλτα με 1,71%, η Πορτογαλία με 2,72%, η Βουλγαρία με 2,90%, η Κροατία με 2,92% και η Ελλάδα με 2,95%.

Στον αντίποδα στις ακριβότερες χώρες, σε αυτή την κατηγορία δανείων, συγκαταλέγονται η Λετονία με 8,41%, η Εσθονία με 6,34%, η Λιθουανία με 5,94%, η Ολλανδία με 3,73% και το Βέλγιο με 3,73%. Στις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, το μέσο σταθερό επιτόκιο στεγαστικών δανείων έως πέντε χρόνια διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο 2026, στο 3,63% στη Γερμανία, στο 3,53% στην Ιταλία και στο 3,31% στη Γαλλία.

Η στεγαστική πίστη στην Ελλάδα, μετά από αρκετά χρόνια αρνητικών καθαρών ροών, πέρασε σε θετικό έδαφος από τον Οκτώβριο του 2025 και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η δωδεκάμηνη μεταβολή των στεγαστικών δανείων τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο +1,1%.

Εξάλλου, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζών, το μέσο ύψος στεγαστικού δανείου στην Ελλάδα ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υψηλό ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων για στεγαστικό δάνειο που τους τελευταίους μήνες ξεπερνά το 85% και φθάνει στο 90%. Εξέλιξη που αποτυπώνει τόσο τη βελτίωση της ποιότητας των αιτημάτων όσο και μια πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη προσέγγιση των δανειοληπτών απέναντι στη στεγαστική πίστη.