Δάνεια νόμου Κατσέλη: Η μεγάλη διόρθωση στους τόκους και τα “γκρίζα” σημεία

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου φέρνει μια ουσιαστική εξέλιξη για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ξεκαθαρίζοντας ένα κρίσιμο ζήτημα που για χρόνια προκαλούσε οικονομικές επιβαρύνσεις: τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Όπως επισημαίνει η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα στο DEBATER, «η κυβέρνηση υιοθέτησε τον βασικό πυρήνα της απόφασης, αναγνωρίζοντας ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου».

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Πρόκειται για μια εξέλιξη που, όπως τονίζει, «διορθώνει μια πρακτική που επιβάρυνε δυσανάλογα τους δανειολήπτες».

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Ποιοι εξαιρούνται από τη νέα ρύθμιση

Ωστόσο, η ίδια ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται ούτε για καθολική εφαρμογή ούτε για πλήρη αναδρομική αποκατάσταση».

Το πρώτο κρίσιμο σημείο αφορά το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης. Όπως αναφέρει, «εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δικαστική τους ρύθμιση, καθώς και όσοι θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις έκπτωσης».

Αυτό σημαίνει πως δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια οικονομική επιβάρυνση «αντιμετωπίζονται διαφορετικά αποκλειστικά λόγω του χρονικού σημείου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους».

Σχετικά με την περιβόητη «αναδρομική αποκατάσταση», η κ. Νούκα επισημαίνει ότι «η ρύθμιση προβλέπει μόνο συμψηφισμό με μελλοντικές δόσεις και όχι άμεση επιστροφή των επιπλέον ποσών που καταβλήθηκαν».

Και προσθέτει: «Πρόκειται για αναδρομική αναγνώριση της διαφοράς, όχι για πλήρη αναδρομική αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν οι δανειολήπτες επί σειρά ετών».

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Η ίδια υπογραμμίζει ότι «η απόφαση της Ολομέλειας δεν άφησε περιθώριο επιλογής ως προς τον τρόπο εκτοκισμού», σημειώνοντας πως η εφαρμογή της δεν αποτελεί πολιτική επιλογή αλλά «αναγκαία συνέπεια μιας αμετάκλητης δικαστικής κρίσης».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στη θεσμική διάσταση του νόμου Κατσέλη. Όπως τονίζει, «ο νόμος δεν θεσπίστηκε απλώς για να ρυθμίσει οφειλές, αλλά για να υπηρετήσει ευρύτερο δημόσιο συμφέρον», που συνδέεται με την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης και την επανένταξη των πολιτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

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«Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά το αν πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας. Αυτό έχει ήδη απαντηθεί», καταλήγει η κ. Νούκα.

Το ερώτημα πλέον, όπως σημειώνει, είναι ένα: «αν η νομοθετική παρέμβαση αποκαθιστά πλήρως όλους τους δανειολήπτες που επιβαρύνθηκαν από μια πρακτική την οποία το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ασύμβατη με τον σκοπό του νόμου». Και, όπως αφήνει να εννοηθεί, «η απάντηση δεν είναι αυτονόητα καταφατική».