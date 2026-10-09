Χρηματιστήριο: Τρίτη ημέρα πτώσης – Απώλειες 2,93% στην εβδομάδα
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,35%, παρά τα αρχικά κέρδη. Στα 356,96 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές, με την Aktor να καταγράφει άνοδο 6,24%
Με τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.559,18 μονάδες, με απώλειες 0,35%. Η αγορά δεν κατάφερε να ακολουθήσει τη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό, χάνοντας τα κέρδη που κατέγραφε ενδοσυνεδριακά.
Είχαν προηγηθεί δύο συνεδριάσεις ισχυρής πτώσης, με συνολικές απώλειες 4,40% για τον βασικό δείκτη.
Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια ανέκαμψαν, ενώ η Wall Street άνοιξε με ήπια άνοδο, μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.
Από το +0,92% στο αρνητικό κλείσιμο
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.591,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,92%, χωρίς όμως να διατηρήσει το θετικό πρόσημο.
Το χαμηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.555,21 μονάδες, με πτώση 0,50%.
Σε εβδομαδιαία βάση, οι απώλειες ανήλθαν σε 2,93%, ενώ από την αρχή του έτους ο δείκτης εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη 20,68%.
Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 356,96 εκατ. ευρώ, με διακίνηση 45.679.713 μετοχών. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,46%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,06%.
Ξεχώρισε η Aktor – Πιέσεις σε Optima και Eurobank
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Aktor με 6,24%. Ακολούθησαν η Allwyn με 2,11%, η Metlen με 1,59% και η ΕΥΔΑΠ με 1,52%.
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Optima Bank με 3,39%, η Viohalco με 3,04%, η Eurobank με 2,46%, η Elvalhalcor με 1,62% και η Πειραιώς με 1,27%.
Στο σύνολο της αγοράς, 63 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 44 πτωτικά και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Μαζί με την Aktor, στις μεγαλύτερες ανόδους βρέθηκε ο ΑΔΜΗΕ, με κέρδη 4,50%.
Πού συγκεντρώθηκαν οι συναλλαγές
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 10.974.263 μετοχές, και η Alpha Bank, με 10.222.227 μετοχές.
Ως προς την αξία συναλλαγών, πρώτη ήταν η Πειραιώς με 55,41 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική με 54,69 εκατ. ευρώ.
Το κλείσιμο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης
|Μετοχή
|Τιμή κλεισίματος (€)
|Μεταβολή
|AKTOR
|9,7000
|+6,24%
|ALLWYN
|12,1000
|+2,11%
|ΚΥΠΡΟΥ
|10,2300
|+0,89%
|CREDIABANK
|0,9200
|+1,32%
|METLEN
|48,5600
|+1,59%
|OPTIMA
|13,9500
|-3,39%
|ΤΙΤΑΝ
|46,6400
|+0,43%
|ALPHA BANK
|4,1800
|-1,14%
|AEGEAN AIRLINES
|10,9000
|-0,64%
|VIOHALCO
|15,9600
|-3,04%
|ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
|40,3600
|-0,30%
|ΔΑΑ
|12,0200
|+0,08%
|ΔΕΗ
|22,6600
|+0,35%
|COCA COLA HBC
|50,5000
|+0,40%
|ΕΛΠΕ
|18,4900
|+1,32%
|ELVALHALCOR
|3,3500
|-1,62%
|ΕΘΝΙΚΗ
|16,0000
|-1,20%
|ΕΥΔΑΠ
|12,0000
|+1,52%
|EUROBANK
|4,3210
|-2,46%
|LAMDA DEVELOPMENT
|6,0000
|-0,17%
|MOTOR OIL
|67,7500
|-0,51%
|JUMBO
|24,5800
|-0,57%
|ΟΛΠ
|42,3000
|-1,17%
|ΟΤΕ
|19,3500
|-0,77%
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|9,5200
|-1,27%
πηγή στην Google
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