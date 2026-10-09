Χρηματιστήριο: Τρίτη ημέρα πτώσης – Απώλειες 2,93% στην εβδομάδα

Με τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.559,18 μονάδες, με απώλειες 0,35%. Η αγορά δεν κατάφερε να ακολουθήσει τη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό, χάνοντας τα κέρδη που κατέγραφε ενδοσυνεδριακά.

Είχαν προηγηθεί δύο συνεδριάσεις ισχυρής πτώσης, με συνολικές απώλειες 4,40% για τον βασικό δείκτη.

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Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια ανέκαμψαν, ενώ η Wall Street άνοιξε με ήπια άνοδο, μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.

Από το +0,92% στο αρνητικό κλείσιμο

Ο Γενικός Δείκτης έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.591,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,92%, χωρίς όμως να διατηρήσει το θετικό πρόσημο.

Το χαμηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.555,21 μονάδες, με πτώση 0,50%.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι απώλειες ανήλθαν σε 2,93%, ενώ από την αρχή του έτους ο δείκτης εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη 20,68%.

Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 356,96 εκατ. ευρώ, με διακίνηση 45.679.713 μετοχών. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,46%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,06%.

Ξεχώρισε η Aktor – Πιέσεις σε Optima και Eurobank

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Aktor με 6,24%. Ακολούθησαν η Allwyn με 2,11%, η Metlen με 1,59% και η ΕΥΔΑΠ με 1,52%.

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Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Optima Bank με 3,39%, η Viohalco με 3,04%, η Eurobank με 2,46%, η Elvalhalcor με 1,62% και η Πειραιώς με 1,27%.

Στο σύνολο της αγοράς, 63 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 44 πτωτικά και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Μαζί με την Aktor, στις μεγαλύτερες ανόδους βρέθηκε ο ΑΔΜΗΕ, με κέρδη 4,50%.

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Πού συγκεντρώθηκαν οι συναλλαγές

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 10.974.263 μετοχές, και η Alpha Bank, με 10.222.227 μετοχές.

Ως προς την αξία συναλλαγών, πρώτη ήταν η Πειραιώς με 55,41 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική με 54,69 εκατ. ευρώ.

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Το κλείσιμο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης