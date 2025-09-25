Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Υποχωρούν οι μετοχές για τρίτη συνεχόμενη ημέρα

Το Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης έκλεισε και πάλι στο κόκκινο την Πέμπτη (25/9/2025), με τον S&P 500 να χάνει 0,50% στα 6.604,72, τον Nasdaq 0,50% στα 22.384,70 και τον Dow Jones 0,38% στα 45.947,32, κυρίως λόγω της πτώσης της Oracle και της ανόδου των επιτοκίων.

Η μετοχή της Oracle υποχώρησε 5% για τρίτη συνεχόμενη μέρα, αντανακλώντας τις ανησυχίες της αγοράς για τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και την αμφιβολία για την επίδραση των πρόσφατων συμφωνιών της στον τομέα του cloud. Από το πρόσφατο υψηλό της, η Oracle έχει χάσει σχεδόν 16%, με νέες συστάσεις πώλησης να ενισχύουν τις πιέσεις.