Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Υποχωρούν οι μετοχές για τρίτη συνεχόμενη ημέρα

Η πτώση της Oracle και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν σε απώλειες για τον S&P 500

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Το Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης έκλεισε και πάλι στο κόκκινο την Πέμπτη (25/9/2025), με τον S&P 500 να χάνει 0,50% στα 6.604,72, τον Nasdaq 0,50% στα 22.384,70 και τον Dow Jones 0,38% στα 45.947,32, κυρίως λόγω της πτώσης της Oracle και της ανόδου των επιτοκίων.

Η μετοχή της Oracle υποχώρησε 5% για τρίτη συνεχόμενη μέρα, αντανακλώντας τις ανησυχίες της αγοράς για τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και την αμφιβολία για την επίδραση των πρόσφατων συμφωνιών της στον τομέα του cloud. Από το πρόσφατο υψηλό της, η Oracle έχει χάσει σχεδόν 16%, με νέες συστάσεις πώλησης να ενισχύουν τις πιέσεις.

“Βόμβα” από τον πρόεδρο του ΣΕΒ: “Δύο εταιρείες μελετούν να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα”

“Καμπανάκι” έκρουσε για το ενεργειακό κόστος ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δύο μεγάλες βιομηχανίες ενδέχεται να κλείσουν. Μιλώντας την Τετάρτη από το βήμα της ης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε πως “δεν σας κρύβω ότι στον ΣΕΒ υπάρχουν ήδη δύο εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνομαι […]

