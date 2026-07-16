Απίστευτο περιστατικό στην Φλόριντα – Μαχητικό αεροσκάφος πέρασε πάνω από τα κεφάλια ανθρώπων σε παραλία (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Πενσακόλα της Φλόριντα την Τετάρτη (15/7) όταν μαχητικό αεροσκάφος στην κυριολεξία έξυσε τα κεφάλια θαμώνων που βρίσκονταν στο σημείο.

Η πτήση έγινε σε πολύ χαμηλότερο ύψος από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας και από τον αέρα παρασύρθηκαν τα πολλά από τα αντικείμενα που ήταν στην παραλία. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, η έρευνα θα εξετάσει αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος, τεχνική αστοχία στα όργανα μέτρησης ύψους ή λανθασμένος υπολογισμός.

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Σε ανακοίνωσή τους, αξιωματούχοι του Ναυτικού ανέφεραν ότι η ηγεσία των Blue Angels «εξετάζει τις συνθήκες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο ελιγμό και πραγματοποιεί μια πλήρη αξιολόγηση ασφαλείας». There's a reason the FAA banned jets from flying over crowds at airshows.



Pete Hegseth's tiny dick is going to get someone killed. pic.twitter.com/3haZj5oXWW— Cuckturd (@CattardSlim) July 15, 2026

Τα μαχητικά αεροσκάφη έκαναν πρόβα για την παράστασή τους στην παραλία Πενσακόλα της Φλόριντα αυτό το Σαββατοκύριακο.