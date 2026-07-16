ΗΠΑ: Πυροσβέστες δίνουν πρώτες βοήθειες σε περιστέρι – Του έβαλαν μάσκα οξυγόνου, ξεπέρασε τα 7 εκατ. views το βίντεο

Viral έχουν γίνει πυροσβέστες στην περιοχή του Όκλαντ των ΗΠΑ όταν διαπίστωσαν ότι ένα περιστέρι βρισκόταν σε δυσφορία και του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες με μάσκα οξυγόνου.

Το βίντεο δημοσίευσε αρχικά η πυροσβεστική υπηρεσία του Όκλαντ αναδημοσιεύτηκε από το συνδικάτο των πυροσβεστών συγκεντρώνοντας περισσότερα από 7 εκατομμύρια views.

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Κατά την ανάρτηση, οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι το περιστέρι που τους πλησίασε έδειξε ότι θέλει βοήθεια καθώς φέρεται να είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά σε όχημα.

Έτσι, ένας πυροσβέστης πλησίασε το περιστέρι και τους χορήγησε λίγο οξυγόνο με την μάσκα. Αφού το πουλί καθάρισε τους πνεύμονές του, πέταξε μακριά.

«Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε τα περιστέρια. Εξημερώθηκαν από ανθρώπους, επομένως θα ζητήσουν βοήθεια από ανθρώπους. Να είστε ευγενικοί με όλα τα ζωντανά όντα», έγραψε ένας σχολιαστής. Ένας δεύτερος έγραψε «αν σε αυτό πηγαίνουν τα 400 δολάρια από τον μισθό μου, τότε ναι. Μάλιστα, πάρτε λίγο περισσότερο, θα τα καταφέρω».