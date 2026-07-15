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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκλεισε με άνοδο η Wall Street λόγω των στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 150,37 μονάδων

Έκλεισε με άνοδο η Wall Street λόγω των στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ
EPA
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Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Wall Street), καθώς το επενδυτικό κλίμα τονώθηκε από τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και ορισμένα εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 150,37 μονάδων (+0,29%), στις 52.658,64 μονάδες.

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Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 162,21 μονάδων (+0,62%), στις 26.269,22 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,81 μονάδων (+0,38%), στις 7.572,40 μονάδες.

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