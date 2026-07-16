Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Δεν διαπιστώθηκε καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου”

Δήλωση σχετικά με τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκώρου, του Μάξιμου Σενετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο Νότης Μηταράκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μηταράκης ανέφερε:

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Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.

Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου.

Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του.