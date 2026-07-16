Πυρκαγιές στην Θεσσαλονίκη: Ενισχύεται το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής μετά μεγάλες φωτιές στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με σκοπό την ενίσχυση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης. Η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας ενάρξεων αγροτοδασικών πυρκαγιών στην Θεσσαλονίκη που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

Τα έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. θα συνδράμουν το έργο των τοπικών ανακριτικών υπηρεσιών στην πρόληψη και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρησμού, στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στον συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων, όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς.

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Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες και εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιάς.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.