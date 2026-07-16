Απειλεί ξανά τις ΗΠΑ το Ιράν: “Θα συντρίψουμε τις περιφερειακές υποδομές, εάν επιτεθούν σε ιρανικές υποδομές”

Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης δεν φαίνεται στον ορίζοντα όσον αφορά στις εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που έχουν βάλει «φωτιά» στη Μέση Ανατολή.

Για πέμπτο, διαδοχικό βράδυ, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν με αεροπορικές επιδρομές σε παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις του Ιράν και σε βάσεις πυραύλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

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Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα με σειρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνει ότι αναχαιτίζει «εχθρικές απειλές από drones».

Επίσης, ανακοίνωσε επίσης ότι στόχευσε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στη στρατιωτική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με το Αμμάν να επιβεβαιώνει την αναχαίτιση οκτώ ιρανικών πυραύλων.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε «υπαρξιακό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ και ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται τόσο ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω, πιο σκληρά χτυπήματα.

Ιράν: Θα «συντρίψουμε» τις περιφερειακές υποδομές εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε ιρανικές υποδομές

Ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή.

Το Ιράν θα στοχοθετήσει υποδομές σε όλη την περιφέρεια, αν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος.

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Νέο κύμα επιθέσεων σε στρατηγικούς στόχους του Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δυο κύματα βομβαρδισμών στις ιρανικές ακτές και «εξουδετέρωσαν» κενό φορτίου δεξαμενόπλοιο όταν αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, την επομένη της επανεπιβολής του.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης και τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

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According to a release from U.S, Central Command, at 9 pm eastern time, the latest wave of U.S. strikes against Iran, that included strikes on command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities, ended. Strikes are ongoing while… pic.twitter.com/0umnRw4V2T — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 15:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (22:00 ώρα Ελλάδας) και είχαν στόχο στρατιωτικά μέσα που, κατά την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιούνται από το Ιράν για την απειλή εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου.

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Λίγες ώρες αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Τσαμπαχάρ και στο Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν και τα συστήματα αεράμυνας στην Τεχεράνη, καθώς οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση «εχθρικών απειλών». Την είδηση μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή τη φύση της απειλής.

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Σύμφωνα, δε, με το υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: «Ας προσέξουν τη συμπεριφορά τους»

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για νέες επιχειρήσεις, δηλώνοντας πως «δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες», προειδοποιώντας όμως ότι, αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι εξελίξεις «θα πάνε αληθινά άσχημα» για το Ιράν.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες. Ξέρουν πολύ καλά τι διακυβεύεται… καλύτερα να φερθούν σωστά» δήλωσε χαρακτηριστικά. #WATCH | Trump on Iran: 'I Don't Like Giving Deadlines… They Better Behave' #Iran #DonaldTrump #IranWar‌ pic.twitter.com/u1NPiac0rJ— ET NOW (@ETNOWlive) July 16, 2026

Αργότερα, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. «Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι αυτή τη στιγμή. Θέλουν όσο τίποτε άλλο να υπάρξει συμφωνία. Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά».

Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε ήδη προαναγγείλει πιθανές επιθέσεις εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και στη συνέχεια γεφυρών, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά την επέκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και ο βομβαρδισμός της υπόγειας εγκατάστασης Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να συνδέεται με μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Σε πλήρη εφαρμογή ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός – Χτυπήθηκε τάνκερ

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν από το βράδυ της Τρίτης στα ιρανικά λιμάνια και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το δεξαμενόπλοιο M/T Belma, με σημαία Κουρασάο και χωρίς φορτίο, εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς το νησί Χαργκ, αγνοώντας επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire στο φουγάρο του πλοίου, ακινητοποιώντας το και εμποδίζοντάς το να συνεχίσει την πορεία του προς το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανά θύματα.

Κατά το πρώτο 24ωρο εφαρμογής του αποκλεισμού, σύμφωνα πάντα με τη CENTCOM, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις αμερικανικές οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ τρίτο πλοίο ακινητοποιήθηκε, επειδή δεν υπάκουσε στις εντολές.

Drones σε Κουβέιτ και Ιορδανία, ήχησαν σειρήνες στο Μπαχρέιν

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι αντιμετωπίζει «εχθρικά drones» αναφερόμενος σε «αμαρτωλή» επίθεση του Ιράν, ενώ ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, με φόντο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Το γενικό επιτελείο στρατού του εμιράτου του Κουβέιτ, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη ορολογία, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζονται» επιθέσεις «εχθρικών drones» και διαβεβαίωσε ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ, από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού.

Παράλληλα, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν και στο Μπαχρέιν, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να μεταβούν στα πλησιέστερα ασφαλή καταφύγια και να ενημερώνονται μόνο από τα επίσημα κανάλια.

Επίσης, ο στρατός του Ιράν αναφέρει ότι στόχευσε με επιθετικά drones τα συστήματα επικοινωνιών του αμερικανικού στρατού, μια σταθερή βάση ραντάρ και αποθήκες καυσίμων στην αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο στρατός ανέφερε ότι η επίθεση αποτέλεσε την ένατη φάση της επιχείρησης «Saeqeh» και ξεκίνησε σε απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας επιδρομής στο στρατόπεδο Bampur στο Iranshahr, η οποία, σύμφωνα με τον στρατό, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά στρατιωτών.