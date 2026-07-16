Μητσοτάκης για αρχειοθετήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: “Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;”

Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης.

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«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισήμανε ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή τις αρχειοθετήσεις υποθέσεων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τις υποθέσεις για τους εννέα να έχουν πλέον αρχειοθετηθεί, ενώ τέσσερα ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

«Οι εννέα αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και τέσσερα ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα», τόνισε και πρόσθεσε:

«Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;».

Επίσης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι «φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

«Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας, που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό», κατέληξε.

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Νωρίτερα, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους είναι και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστο Μπουκώρο και ο Μάξιμο Σενετάκη.

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Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κ. Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Την ίδια ώρα, για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.