Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Πτώση των δεικτών εν μέσω ανησυχιών για ΗΠΑ – Κίνα
Απώλειες κατέγραψαν οι βασικοί δείκτες
Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 334,33 μονάδων (–0,71%), στις 46.590,41 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 213,27 μονάδων (–0,93%), στις 22.740,39 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 35,95 μονάδων (–0,53%), στις 6.699,40 μονάδες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις