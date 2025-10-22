Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Πτώση των δεικτών εν μέσω ανησυχιών για ΗΠΑ – Κίνα

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 334,33 μονάδων (–0,71%), στις 46.590,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 213,27 μονάδων (–0,93%), στις 22.740,39 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 35,95 μονάδων (–0,53%), στις 6.699,40 μονάδες.