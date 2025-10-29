Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Μικτές τάσεις μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Μικτές τάσεις επικράτησαν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (29.10.25), σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 73,72 μονάδες ή 0,15%, στις 47.632,65 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε οριακή πτώση 0,16 μονάδων, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος στις 6.890,73 μονάδες. Αντίθετα, ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,55%, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 23.958,47 μονάδες.

Η Fed προχώρησε σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, στο εύρος 3,75% – 4%, ωστόσο ο Πάουελ τόνισε πως μια περαιτέρω μείωση τον Δεκέμβριο δεν είναι δεδομένη, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν «έντονες διαφωνίες για το πώς να προχωρήσουμε». Οι δηλώσεις του οδήγησαν την απόδοση του 10ετούς ομολόγου πάνω από το 4%, πιέζοντας μετοχές όπως οι McDonald’s, Costco, Visa και Mastercard.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της Fed επανέλαβε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στον στόχο, αλλά απαιτείται προσοχή πριν από οποιαδήποτε νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.