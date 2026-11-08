Τράπεζες: Πάνω από 600 προσλήψεις το 2027 – Οι ειδικότητες που αναζητούν και οι αμοιβές

Περισσότερες από 600 νέες θέσεις εργασίας σχεδιάζουν να καλύψουν μέσα στο 2027 οκτώ τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς ο τραπεζικός κλάδος αναζητά πλέον εργαζομένους με διαφορετικές δεξιότητες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία, την ανάλυση δεδομένων και τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ύστερα από χρόνια αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων και προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, οι ελληνικές τράπεζες περνούν σε μια νέα περίοδο προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού, διεκδικώντας εξειδικευμένα στελέχη από την ίδια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται εταιρείες τεχνολογίας, συμβουλευτικές επιχειρήσεις και εταιρείες FinTech.

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Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τον μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος, καθώς ολοένα περισσότερες καθημερινές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω mobile banking και internet banking, ενώ αυξάνεται η ανάγκη για υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης.

Ποιες οκτώ τράπεζες σχεδιάζουν προσλήψεις το 2027

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης The Monday Festival, οι οκτώ τράπεζες που σχεδιάζουν συνολικά περισσότερες από 600 προσλήψεις είναι:

Τράπεζα Πειραιώς

Εθνική Τράπεζα

Alpha Bank

Eurobank

CrediaBank

Optima bank

Citi

Τράπεζα Ηπείρου

Οι προσλήψεις αφορούν τον συνολικό προγραμματισμό των οκτώ τραπεζών για το 2027. Δεν έχει ανακοινωθεί αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά τράπεζα ή ειδικότητα.

Η κοινή πρωτοβουλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με στόχο να αναδείξει τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει σήμερα ο κλάδος.

Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στις τράπεζες

Οι τραπεζικές θέσεις εργασίας δεν απευθύνονται πλέον αποκλειστικά σε πτυχιούχους Οικονομικών, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αντίθετα, αυξάνονται οι ευκαιρίες για αποφοίτους Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Μαθηματικών, Στατιστικής και άλλων θετικών επιστημών.

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Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνουν:

Πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη (AI Transformation) .

. Ψηφιακή τραπεζική και ανάλυση δεδομένων (Data Analytics) .

. Κυβερνοασφάλεια και διαχείριση ψηφιακών κινδύνων .

. Βιώσιμη χρηματοδότηση (ESG) .

. Επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική .

. Διαχείριση περιουσίας και χρηματοοικονομικών κινδύνων .

. Ψηφιακό μάρκετινγκ και εμπειρία πελάτη .

. FinTech, ψηφιακές πληρωμές και κανονιστική τεχνολογία (RegTech).

Η ανάγκη για συνδυασμό οικονομικών και τεχνολογικών γνώσεων αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας εποχής.

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Τι ισχύει για μισθούς, πρόσθετες παροχές και τηλεργασία

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι μέσες αποδοχές στον τραπεζικό κλάδο βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα.

Οι θέσεις εργασίας μπορούν επίσης, υπό προϋποθέσεις, να συνοδεύονται από πρόσθετες αμοιβές και πακέτα παροχών.

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Μεταξύ των δυνατοτήτων που αναφέρονται περιλαμβάνονται η ευέλικτη εργασία, η εξ αποστάσεως απασχόληση, οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και οι πρόσθετες παροχές για νέους γονείς, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα ποσά μισθών για τις περισσότερες από 600 προγραμματισμένες θέσεις, ούτε ενιαίο πακέτο παροχών για όλες τις τράπεζες.

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Οι αποδοχές και οι όροι εργασίας αναμένεται να διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα, την εμπειρία και τον εργοδότη.

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς αλλάζουν οι θέσεις εργασίας στις τράπεζες

Ο καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος FinTech, επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο οικονομολόγος του μέλλοντος δεν θα ανταγωνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εκείνους που γνωρίζουν να την αξιοποιούν αποτελεσματικότερα.

Όπως εξηγεί, η χρηματοοικονομική γνώση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, ωστόσο δεν επαρκεί από μόνη της.

Οι επαγγελματίες που θα ξεχωρίζουν θα είναι εκείνοι που συνδυάζουν οικονομικές γνώσεις, τεχνολογική αντίληψη και αναλυτική σκέψη.

Κατά τον ίδιο, η μεγαλύτερη ανάγκη της επόμενης δεκαετίας θα αφορά στελέχη που μπορούν να γεφυρώσουν τον κόσμο της οικονομίας με εκείνον της τεχνολογίας.

Η πρόκληση της επανεκπαίδευσης των τραπεζοϋπαλλήλων

Η μετάβαση στη νέα τραπεζική εποχή δεν αφορά μόνο τις προσλήψεις, αλλά και τους εργαζομένους που βρίσκονται ήδη στον κλάδο.

Η αυτοματοποίηση των συναλλαγών και η ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων μεταβάλλουν το περιεχόμενο πολλών παραδοσιακών θέσεων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες επενδύουν σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) και επανεκπαίδευσης (reskilling).

Ο Κωνσταντίνος Καλογήρου, Senior Partner της συμβουλευτικής εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού PLAS, επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η προσαρμογή των υφιστάμενων εργαζομένων απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση.

Όπως εξηγεί, τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να προσαρμόζονται στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε εργαζομένου και όχι να εφαρμόζονται οριζόντια, με βάση αποκλειστικά την υπηρεσία στην οποία απασχολείται.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας και δημιουργίας πρόσθετης αξίας, αντί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως απειλή για την απασχόληση.

The Monday Festival: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Οι επαγγελματικές ευκαιρίες στον τραπεζικό κλάδο θα βρεθούν στο επίκεντρο του The Monday Festival, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, στον πολυχώρο Πειραιώς 260, στον Ταύρο.

Η εκδήλωση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των οκτώ τραπεζών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, και απευθύνεται τόσο σε νέους επαγγελματίες όσο και σε έμπειρα στελέχη που αναζητούν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Ο Κώστας Τσαλίκης, επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi για την Ελλάδα και την Κεντρική Ευρώπη και πρόεδρος της αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΕΤ, τονίζει ότι στόχος είναι η προσέλκυση ανθρώπων με διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, νέες ιδέες και διάθεση για καινοτομία.

«Το μέλλον της τραπεζικής δεν θα χτιστεί μόνο από την τεχνολογία, αλλά από ανθρώπους που έχουν το θάρρος να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να φέρουν την αλλαγή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η είσοδος στο The Monday Festival είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προηγούμενη κράτηση θέσης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας themondayfestival.gr.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη σύγχρονη εικόνα των τραπεζών ως οργανισμών που συνδυάζουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τεχνολογική καινοτομία και νέες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Ελληνική Ένωση Τραπεζών.