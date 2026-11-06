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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: “Βουτιά” σημειώνουν οι μετοχές στο “άνοιγμα” των συναλλαγών

Στον απόηχο των μεγάλων απωλειών στη Wall Street

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: “Βουτιά” σημειώνουν οι μετοχές στο “άνοιγμα” των συναλλαγών
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ισχυρή πτώση κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά τις μεγάλες απώλειες των μετοχών τεχνολογίας στη Wall Street και την Ασία, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές θα φρενάρει την ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο στο Παρίσι υποχώρησε κατά 1,37 %, στο Λονδίνο κατά 1,47 % ενώ η Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 1,68% και το Μιλάνο 1,24%.

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