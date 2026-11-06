Καταρρέουν τα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία – Στο επίκεντρο οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Οι μετοχές των γιγάντων της τεχνολογίας καταρρέουν σήμερα στις αγορές της Ασίας, όπως είχε συμβεί χθες, Πέμπτη, και στη Γουόλ Στριτ, εξαιτίας φόβων για επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μετά το θρίαμβο των Δημοκρατικών στις εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Nikkei του Χρηματιστηρίου του Τόκιο έκλεισε την εβδομάδα υποχωρώντας κατά 5,96% στις 57.434 μονάδες. Στη Σεουλ, ο δείκτης Kospi έκλεισε τη συνεδρίση με βουτιά 6,02%.

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Χθες στη Νέα Υόρκη ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας είχε καταγράψει πτώση 5,52%, την ισχυρότερη από τον Απρίλιο 2025, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει τελωνειακούς δασμούς σ’ όλο τον κόσμο.

Η αγορά αναλύει τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς νεοεκλεγέντες Δημοκρατικοί έκαναν εκσστρατεία για να επιβραδυνθεί η κατασκευή κέντρων δεδομένων στις περιφέρειές τους. Επιπλέον οι κάτοικοι δεκάδων αμερικανικών πόλεων υιοθέτησαν την Τρίτη περιορισμούς ή απαγορεύσεις σχετικά με αυτά τα «data centers».

Οι μαζικές επενδύσεις των γιγάντων της τεχνολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη και την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εντούτοις αποτελέσει έναν από τους κύριους κινητήρες των χρηματιστηρίων και της αμερικανικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

«Παρακολουθούμε σήμερα μια πλήρη κατάρρευση των τεχνολογικών αξιών, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για συνθηκολόγηση», συνόψισε ο Νιλ Γουίλσον, αναλυτής της Saxo Markets.

“Βουτιά” και στην Ευρώπη

Ισχυρή πτώση κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά τις μεγάλες απώλειες των μετοχών τεχνολογίας στη Wall Street και την Ασία, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές θα φρενάρει την ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ταμπλό, ο STOXX 600 υποχωρεί 1,43% και o FTSE 100 στο Λονδίνο χάνει 1,47%, στις 10.623,84 μονάδες, με απώλειες 158,82 μονάδων, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 υποχωρεί κατά 1,39%, στις 8.091,52 μονάδες, χάνοντας 113,85 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει πτώση 0,43%, στις 26.325,01 μονάδες, με απώλειες 112,66 μονάδων, εμφανίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από τους υπόλοιπους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες.

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Ανάλογα αρνητική είναι η εικόνα στη νότια Ευρώπη, καθώς ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 1,27%, στις 49.864,60 μονάδες, με πτώση 641,27 μονάδων, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχωρεί επίσης κατά 1,27%, στις 19.237,90 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 248,10 μονάδων.