Τραμπ: “Φταίνε οι Δημοκρατικοί για την μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο”

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη μεγάλη πτώση των δεικτών του αμερικανικού χρηματιστηρίου χθες Πέμπτη στην ευρεία εκλογική νίκη των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

«Το χρηματιστήριο υπέστη μια από τις χειρότερες ημέρες στην Ιστορία εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών», υποστήριξε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, κάνοντας λόγο για «λυπηρό» θέαμα.

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«Μη φοβάστε όμως, σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είμαστε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι παρά ποτέ», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί.

Μεγάλες απώλειες στην Wall Street

Η Wall Street κατέγραψε ισχυρές απώλειες την Πέμπτη (5.11.2026), με τον Nasdaq να βυθίζεται κατά 5,52% και τον Dow Jones να χάνει πάνω από 1.800 μονάδες, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ενδεικτικό ότι εξανεμίστηκαν περίπου 2,5 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του Nasdaq Composite.

Οι μετοχές της τεχνολογίας σημείωσαν ισχυρή πτώση επηρεάζοντας δραματικά την περιουσία πολλών από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Η καθαρή περιουσία του επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, μειώθηκε κατά 9%, πολύ κάτω από το όριο των 800 δισ. δολαρίων, αν και παρέμεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με μεγάλη διαφορά.

Ο επικεφαλής της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, έχασε 22 δισ. δολάρια, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχασε 15,8 δισ. δολάρια και έπεσε δύο θέσεις στη λίστα δισεκατομμυριούχων σε πραγματικό χρόνο του Forbes.