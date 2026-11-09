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Ιταλία: Κυβερνοεπίθεση στη Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας – Τι στοιχεία απέκτησαν οι χάκερ

Στην εισαγγελία της Ρώμης συνεχίζεται η έρευνα του αντιτρομοκρατικού τομέα

Ιταλία: Κυβερνοεπίθεση στη Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας – Τι στοιχεία απέκτησαν οι χάκερ
EPA
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Στην Ιταλία σημειώθηκε σήμερα κυβερνοεπίθεση με στόχο τη Dia, τη Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Το τελευταίο αυτό συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να συνδέεται με προσπάθεια απόκτησης απόρρητων στοιχείων, ενόψει της συνάντησης ιθυνόντων των ευρωπαϊκών αστυνομικών σωμάτων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις ερχόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, στην εισαγγελία της Ρώμης συνεχίζεται η έρευνα του αντιτρομοκρατικού τομέα, με στόχο να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις υβριδικές επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και σε αλυσίδες σουπερμάρκετ πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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