Τέμπη: Βανδάλισαν το μνημείο για τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Φωτογραφία

Βανδαλισμό υπέστη η αναμνηστική πλάκα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφία που έχει στη διάθεσή του το DEBATER.

Στην εικόνα διακρίνονται γραμμένα συνθήματα και σημάδια πάνω στη μεταλλική επιφάνεια του μνημείου, στο οποίο αναγράφεται αφιέρωση στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα πρόσωπα που προκάλεσαν τις φθορές, ούτε ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο σημειώθηκε ο βανδαλισμός.

Τέμπη: Συνθήματα πάνω στην αναμνηστική πλάκα

Στη φωτογραφία φαίνονται τα σημάδια που έχουν αφήσει άγνωστοι πάνω στο μνημείο, καλύπτοντας μέρος της μεταλλικής επιφάνειας.

Στην πλάκα είναι χαραγμένο το μήνυμα:

«Αφιερώνεται στις 57 αδικοχαμένες ψυχές στο σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη στις 28/2/2023. Έγκλημα προδιαγεγραμμένο. Αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση των νεκρών μας».

Στο κάτω μέρος του μνημείου υπάρχει επίσης η φράση:

«Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα».

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Πάνω από τη συγκεκριμένη επιγραφή διακρίνονται οι γραμμένες με σκούρο χρώμα λέξεις και τα σημάδια του βανδαλισμού.

Άγνωστοι οι δράστες

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι φθορές ή για την ταυτότητα των δραστών.

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Η αναμνηστική πλάκα αποτελεί σημείο αναφοράς στη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, σε μια τραγωδία που εξακολουθεί να απασχολεί την ελληνική κοινωνία.