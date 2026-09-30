Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά 17 ετών – Στις 2.738,35 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,05%, με συναλλαγές 638,88 εκατ. ευρώ. Ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με άνοδο 2,28%, ενώ οι τράπεζες κέρδισαν 6,80%.
Σε νέα υψηλά έτους και 17 ετών έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.738,35 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,05%.
Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2009, όταν ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.781,13 μονάδες. Η ελληνική αγορά κινήθηκε ανοδικά, παρά το διεθνές κλίμα επιφυλακτικότητας, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 638,88 εκατ. ευρώ.
Ενδοσυνεδριακά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε έως τις 2.745,54 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,31%.
Έκτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας
Ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με άνοδο 2,28% για τον Γενικό Δείκτη, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της αγοράς για έκτο διαδοχικό μήνα.
Από τις αρχές του 2026, τα κέρδη του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη ανέρχονται σε 29,12%.
Ισχυρότερη ήταν η επίδοση των τραπεζών. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 6,80% τον Σεπτέμβριο, κλείνοντας σε νέα υψηλά 11 ετών, ενώ στο εννεάμηνο κατέγραψε άνοδο 45,83%.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε μέσα στον μήνα κατά 6,216 δισ. ευρώ.
Ο Σεπτέμβριος σηματοδότησε επίσης την επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, μια σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή κατάταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Στα 638,88 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 638,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 78,59 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα. Συνολικά διακινήθηκαν 80.305.774 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,06%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,07%.
Στο σύνολο της αγοράς, 67 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 48 υποχώρησαν και 13 παρέμειναν αμετάβλητες.
Πρωταγωνιστής ο ΔΑΑ – Άνοδος για ΟΛΠ και ΕΛΠΕ
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με 6,23%.
Ακολούθησαν ο ΟΛΠ με 4,06%, τα ΕΛΠΕ με 3,62%, η Lamda Development με 3,34%, η CrediaBank με 3,06%, η Optima Bank με 2,64% και η Πειραιώς με 2,52%.
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν η Aktor με 1,43% και η Τιτάν με 0,81%.
Στο σύνολο της αγοράς, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Χαϊδεμένος, με 9,89%, και η Σπύρου, με 9,38%. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν η Mevaco, με 18,96%, και η Doppler, με 9,55%.
Eurobank και Πειραιώς στην κορυφή της αξίας συναλλαγών
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 20.538.910 μετοχές, και η CrediaBank, με 14.511.263 μετοχές.
Σε αξία συναλλαγών, πρώτη ήταν η Eurobank με 101,412 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με 97,81 εκατ. ευρώ.
Οι τιμές κλεισίματος της υψηλής κεφαλαιοποίησης
|Μετοχή
|Τιμή κλεισίματος (€)
|Μεταβολή
|AKTOR
|9,6700
|-1,43%
|ALLWYN
|11,4000
|-0,09%
|Κύπρου
|10,9900
|+0,64%
|CrediaBank
|1,0100
|+3,06%
|Metlen
|49,1600
|-0,36%
|Optima Bank
|14,7800
|+2,64%
|Τιτάν
|48,8800
|-0,81%
|Alpha Bank
|4,8600
|+0,41%
|Aegean Airlines
|11,3300
|+0,62%
|Viohalco
|17,8200
|-0,34%
|ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
|44,4000
|+0,18%
|ΔΑΑ
|12,9600
|+6,23%
|ΔΕΗ
|23,2200
|+0,87%
|Coca-Cola HBC
|51,4000
|+1,78%
|ΕΛΠΕ
|18,6300
|+3,62%
|ElvalHalcor
|3,7600
|-0,13%
|Εθνική
|17,8500
|+1,39%
|ΕΥΔΑΠ
|12,3200
|-0,16%
|Eurobank
|4,9400
|+0,22%
|Lamda Development
|6,3500
|+3,34%
|Motor Oil
|69,6500
|+1,68%
|Jumbo
|24,8600
|+0,16%
|ΟΛΠ
|48,7000
|+4,06%
|ΟΤΕ
|19,5800
|+1,19%
|Πειραιώς
|10,9700
|+2,52%
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