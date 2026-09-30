Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά 17 ετών – Στις 2.738,35 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε νέα υψηλά έτους και 17 ετών έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.738,35 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,05%.

Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2009, όταν ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.781,13 μονάδες. Η ελληνική αγορά κινήθηκε ανοδικά, παρά το διεθνές κλίμα επιφυλακτικότητας, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 638,88 εκατ. ευρώ.

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Ενδοσυνεδριακά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε έως τις 2.745,54 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,31%.

Έκτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας

Ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με άνοδο 2,28% για τον Γενικό Δείκτη, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της αγοράς για έκτο διαδοχικό μήνα.

Από τις αρχές του 2026, τα κέρδη του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη ανέρχονται σε 29,12%.

Ισχυρότερη ήταν η επίδοση των τραπεζών. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 6,80% τον Σεπτέμβριο, κλείνοντας σε νέα υψηλά 11 ετών, ενώ στο εννεάμηνο κατέγραψε άνοδο 45,83%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε μέσα στον μήνα κατά 6,216 δισ. ευρώ.

Ο Σεπτέμβριος σηματοδότησε επίσης την επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, μια σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή κατάταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

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Στα 638,88 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 638,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 78,59 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα. Συνολικά διακινήθηκαν 80.305.774 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,06%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,07%.

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Στο σύνολο της αγοράς, 67 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 48 υποχώρησαν και 13 παρέμειναν αμετάβλητες.

Πρωταγωνιστής ο ΔΑΑ – Άνοδος για ΟΛΠ και ΕΛΠΕ

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με 6,23%.

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Ακολούθησαν ο ΟΛΠ με 4,06%, τα ΕΛΠΕ με 3,62%, η Lamda Development με 3,34%, η CrediaBank με 3,06%, η Optima Bank με 2,64% και η Πειραιώς με 2,52%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν η Aktor με 1,43% και η Τιτάν με 0,81%.

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Στο σύνολο της αγοράς, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Χαϊδεμένος, με 9,89%, και η Σπύρου, με 9,38%. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν η Mevaco, με 18,96%, και η Doppler, με 9,55%.

Eurobank και Πειραιώς στην κορυφή της αξίας συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 20.538.910 μετοχές, και η CrediaBank, με 14.511.263 μετοχές.

Σε αξία συναλλαγών, πρώτη ήταν η Eurobank με 101,412 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με 97,81 εκατ. ευρώ.

Οι τιμές κλεισίματος της υψηλής κεφαλαιοποίησης