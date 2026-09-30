Flydubai: Συνελήφθη ο πιλότος – «Επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο», λέει ο Νετανιάχου

Μια πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους επιβάτες της Flydubai, όταν βίαιο περιστατικό στο πιλοτήριο προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πλέον ότι ένας από τους πιλότους συνελήφθη, υποστηρίζοντας ότι μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και φέρεται να προσπάθησε να συντρίψει το αεροσκάφος.

Η πτήση FZ1073 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ. Ωστόσο, οι περιγραφές όσων βρίσκονταν στην καμπίνα αποτυπώνουν την αγωνία που προηγήθηκε: κραυγές, αίματα στο πιλοτήριο και μια απότομη απώλεια ύψους, την ώρα που επιβάτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε.

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Το DEBATER κατέγραψε τις πρώτες μαρτυρίες για το μαχαίρωμα και την παρέμβαση επιβατών στην πτήση της Flydubai.

🚨 BREAKING: A pilot aboard Flydubai flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv attacked the other pilot and attempted to seize control of the aircraft in terror attack.



The plane, carrying 174 Israeli passengers, plunged 14,000 feet before the situation was brought under control and… pic.twitter.com/FAgyt7dOpK— Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) September 30, 2026

Νετανιάχου: Επιβάτης και μέλος του πληρώματος μπήκαν στο πιλοτήριο

Όπως μεταδίδει ο Guardian στις ζωντανές ενημερώσεις του, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τη σύλληψη του πιλότου.

Στη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός περιέγραψε την παρέμβαση ενός επιβάτη και ενός μέλους του πληρώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο συλληφθείς ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Η εκδοχή περί απόπειρας συντριβής του αεροσκάφους αποτελεί τη δημόσια τοποθέτησή του, ενώ η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί»

Οι μαρτυρίες επιβατών περιγράφουν πώς η αναστάτωση στο πιλοτήριο μεταφέρθηκε στην καμπίνα. Μία επιβάτισσα ανέφερε ότι ακούστηκαν κραυγές και ότι, όταν άνοιξε η πόρτα του πιλοτηρίου, είδαν αίματα.

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Άλλη περιέγραψε την απότομη κάθοδο του αεροσκάφους και τον φόβο ότι είχε χαθεί ο έλεγχός του. Οι επιβάτες προσεύχονταν, ενώ ορισμένοι έσπευσαν να βοηθήσουν στην ακινητοποίηση του επιτιθέμενου.

«Υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές περιγραφές που μεταδόθηκαν από ισραηλινά μέσα.

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Netanyahu:



We are in close contact with the relevant authorities in order to ensure the continuation of the safety of the passengers, in order to ensure their safe return home.



We are prepared for security systems to prepare against additional potential threats.



We are… pic.twitter.com/E0mXvcJGX7 — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Στο βίντεο από την καμπίνα της Flydubai που δημοσίευσε το DEBATER καταγράφονται κλάματα και πανικός μετά την απότομη βουτιά του αεροπλάνου.

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Τα σήματα κινδύνου και η εκτροπή στη Σαουδική Αραβία

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το αεροσκάφος εξέπεμψε σήματα έκτακτης ανάγκης, ανάμεσά τους και σήμα που υποδηλώνει πιθανή παράνομη παρέμβαση.

Η πτήση εκτράπηκε προς τη Σαουδική Αραβία και προσγειώθηκε στο Ταμπούκ. Σύμφωνα με το Reuters, και οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η Flydubai επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες ήταν ασφαλείς.

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BREAKING: Passenger captures terrifying moment inside Flydubai plane as flight suddenly plunges 17,000 feet amid a violent incident between pilots. Footage shows passengers running toward the cockpit. pic.twitter.com/08HfUQioxf— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2026

Η Flydubai κρατά ανοιχτό το ζήτημα των κινήτρων

Παρά τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας.

Η Flydubai ανέφερε επίσης ότι προσωπικό της που ταξίδευε στην πτήση συνέβαλε στην εξασφάλιση του αεροσκάφους. Η ανακοίνωσή της αφήνει ανοιχτά τα κρίσιμα ερωτήματα για το τι προηγήθηκε της επίθεσης και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα στο πιλοτήριο.