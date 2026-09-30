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ΔΙΕΘΝΗ

Flydubai: Συνελήφθη ο πιλότος – «Επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο», λέει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τη σύλληψη του πιλότου στη Σαουδική Αραβία. Οι μαρτυρίες για την επίθεση, η παρέμβαση στο πιλοτήριο και τα αναπάντητα ερωτήματα.

Flydubai: Συνελήφθη ο πιλότος – «Επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο», λέει ο Νετανιάχου
Η πτήση FZ1073 προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία μετά το βίαιο περιστατικό στο πιλοτήριο. Φωτογραφία αρχείου. (EPA)
DEBATER NEWSROOM

Μια πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους επιβάτες της Flydubai, όταν βίαιο περιστατικό στο πιλοτήριο προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πλέον ότι ένας από τους πιλότους συνελήφθη, υποστηρίζοντας ότι μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και φέρεται να προσπάθησε να συντρίψει το αεροσκάφος.

Η πτήση FZ1073 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ. Ωστόσο, οι περιγραφές όσων βρίσκονταν στην καμπίνα αποτυπώνουν την αγωνία που προηγήθηκε: κραυγές, αίματα στο πιλοτήριο και μια απότομη απώλεια ύψους, την ώρα που επιβάτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε.

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Το DEBATER κατέγραψε τις πρώτες μαρτυρίες για το μαχαίρωμα και την παρέμβαση επιβατών στην πτήση της Flydubai.

Νετανιάχου: Επιβάτης και μέλος του πληρώματος μπήκαν στο πιλοτήριο

Όπως μεταδίδει ο Guardian στις ζωντανές ενημερώσεις του, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τη σύλληψη του πιλότου.

Στη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός περιέγραψε την παρέμβαση ενός επιβάτη και ενός μέλους του πληρώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο συλληφθείς ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Η εκδοχή περί απόπειρας συντριβής του αεροσκάφους αποτελεί τη δημόσια τοποθέτησή του, ενώ η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί»

Οι μαρτυρίες επιβατών περιγράφουν πώς η αναστάτωση στο πιλοτήριο μεταφέρθηκε στην καμπίνα. Μία επιβάτισσα ανέφερε ότι ακούστηκαν κραυγές και ότι, όταν άνοιξε η πόρτα του πιλοτηρίου, είδαν αίματα.

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Άλλη περιέγραψε την απότομη κάθοδο του αεροσκάφους και τον φόβο ότι είχε χαθεί ο έλεγχός του. Οι επιβάτες προσεύχονταν, ενώ ορισμένοι έσπευσαν να βοηθήσουν στην ακινητοποίηση του επιτιθέμενου.

«Υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές περιγραφές που μεταδόθηκαν από ισραηλινά μέσα.

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Στο βίντεο από την καμπίνα της Flydubai που δημοσίευσε το DEBATER καταγράφονται κλάματα και πανικός μετά την απότομη βουτιά του αεροπλάνου.

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Τα σήματα κινδύνου και η εκτροπή στη Σαουδική Αραβία

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το αεροσκάφος εξέπεμψε σήματα έκτακτης ανάγκης, ανάμεσά τους και σήμα που υποδηλώνει πιθανή παράνομη παρέμβαση.

Η πτήση εκτράπηκε προς τη Σαουδική Αραβία και προσγειώθηκε στο Ταμπούκ. Σύμφωνα με το Reuters, και οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η Flydubai επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες ήταν ασφαλείς.

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Η Flydubai κρατά ανοιχτό το ζήτημα των κινήτρων

Παρά τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας.

Η Flydubai ανέφερε επίσης ότι προσωπικό της που ταξίδευε στην πτήση συνέβαλε στην εξασφάλιση του αεροσκάφους. Η ανακοίνωσή της αφήνει ανοιχτά τα κρίσιμα ερωτήματα για το τι προηγήθηκε της επίθεσης και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα στο πιλοτήριο.

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