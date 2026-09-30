Πιερρακάκης για servicers: Πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ

Πλαφόν 15% στην προκαταβολή, προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για τους servicers περιγράφει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζει ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη διαχείριση των οφειλών.

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Πλαφόν 15% στην προκαταβολή

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το νέο πλαίσιο βάζει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες και προβλέπει ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή, έναντι απαιτήσεων που, όπως αναφέρει, έφταναν στο 30%, στο 40% ή ακόμη και στο 50%.

Παράλληλα, ο υπουργός τονίζει ότι ο οφειλέτης που τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό.

«Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Πάγωμα» τόκων αν δεν δοθούν στοιχεία εντός 45 ημερών

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην υποχρέωση των servicers να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για το χρέος.

Όπως εξηγεί, αν ο servicer δεν δώσει στον οφειλέτη πλήρη στοιχεία μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι «παγώνουν».

Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με τη δήλωσή του, στην προσπάθεια ο πολίτης να γνωρίζει τι ισχύει για την οφειλή του και να έχει πρόταση ρύθμισης που θα του επιτρέπει να την αποπληρώσει.

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Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για τους servicers

Ο υπουργός περιγράφει αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερο έλεγχο και δεσμευτικές κυρώσεις.

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Τα προβλεπόμενα πρόστιμα, όπως αναφέρει, φτάνουν έως τις 500.000 ευρώ.

«Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο», σημειώνει.

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Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνοψίζει τον στόχο των παρεμβάσεων: «Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».