Τραγική κατάληξη είχε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τριών ανδρών στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 58χρονος κατέρρευσε και λίγη ώρα αργότερα έχασε τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/11), περίπου στις 18:00, όταν ο 58χρονος διαπληκτίστηκε με έναν 46χρονο και έναν 83χρονο.

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Αφορμή για την αντιπαράθεση φέρεται να αποτέλεσαν φθορές που είχαν προκληθεί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας συγγενικού προσώπου του 58χρονου.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Συνελήφθησαν ο 46χρονος και ο 83χρονος

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών που είχαν εμπλακεί στη λεκτική αντιπαράθεση με τον 58χρονο.

Σε βάρος του 46χρονου και του 83χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Η αστυνομική ανακοίνωση αναφέρεται σε λεκτικό διαπληκτισμό και δεν κάνει λόγο για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος του 58χρονου.

Η κατηγορία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δεν προδικάζει την τελική ποινική μεταχείριση των δύο συλληφθέντων, η οποία θα κριθεί από τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές.

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Εξετάζεται το ιατρικό ιστορικό του 58χρονου

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, καθώς και όσα συνέβησαν πριν και μετά την κατάρρευση του 58χρονου.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ιατρικό ιστορικό του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας που ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατό του.

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Καθοριστικά για τη συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται να είναι τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα οποία θα αποσαφηνίσουν την ακριβή αιτία θανάτου.

Το DEBATER παρακολουθεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα αστυνομικά νέα από τη Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσφατα είχε παρουσιάσει και την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας στην πόλη.