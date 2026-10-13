Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος 0,16% – «Άλμα» 7,27% για την ΕΥΔΑΠ

Με ασθενή άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (13/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κινήθηκε υψηλότερα από το συγκεκριμένο επίπεδο.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.598,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.617,00 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,87%.

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Η αγορά δεν κατάφερε να διατηρήσει τα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης, με τις επιμέρους μετοχές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Στα 271,14 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 271,14 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 36.627.341 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,18%.

Από το σύνολο των μετοχών που διακινήθηκαν:

53 μετοχές έκλεισαν με άνοδο.

έκλεισαν με άνοδο. 54 μετοχές κατέγραψαν πτώση.

κατέγραψαν πτώση. 17 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Η σχεδόν ισομερής κατανομή ανοδικών και πτωτικών τίτλων αποτυπώνει τη συγκρατημένη εικόνα της συνεδρίασης.

ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ και Motor Oil στην κορυφή των κερδών

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η ΕΥΔΑΠ, με κέρδη 7,27%, κλείνοντας στα 13,28 ευρώ.

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Ακολούθησαν:

ΕΛΠΕ: +3,41%, στα 19,10 ευρώ.

+3,41%, στα 19,10 ευρώ. Motor Oil: +2,99%, στα 68,80 ευρώ.

+2,99%, στα 68,80 ευρώ. Alpha Bank: +1,66%, στα 4,294 ευρώ.

+1,66%, στα 4,294 ευρώ. Optima Bank: +1,38%, στα 14,70 ευρώ.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψαν η Allwyn (-2,54%), η Metlen (-2,07%), ο ΟΤΕ (-1,85%), η AKTOR (-1,42%), η Viohalco (-1,22%) και η Aegean Airlines (-1,18%).

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Alpha Bank και Eurobank πρωταγωνίστησαν στις συναλλαγές

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι τραπεζικές μετοχές.

Η Alpha Bank διακίνησε 8.583.773 μετοχές, ενώ η Eurobank ακολούθησε με 6.690.249 μετοχές.

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Οι δύο τράπεζες κατέγραψαν και τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, με:

Alpha Bank: 36,98 εκατ. ευρώ.

36,98 εκατ. ευρώ. Eurobank: 29,94 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραψαν η Verallis (+20,00%) και η ΕΥΔΑΠ (+7,27%).

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Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν η Χαϊδεμένος (-12,00%) και η Βογιατζόγλου Systems (-4,98%).

Το διεθνές χρηματιστηριακό περιβάλλον

Στις ευρωπαϊκές αγορές επικράτησαν ήπια ανοδικές τάσεις, με την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου να λειτουργεί υποστηρικτικά για το επενδυτικό κλίμα.

Ωστόσο, οι κινήσεις των επενδυτών παρέμειναν επιφυλακτικές.

Την ίδια ώρα, στη Wall Street οι βασικοί δείκτες παρουσίασαν μικτή εικόνα κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης, καθώς το ενδιαφέρον στράφηκε στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών.

Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης