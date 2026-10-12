Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή αντίδραση με άνοδο 1,38% – Στις 2.594 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (12/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να καταγράφει άνοδο 1,38% και να κλείνει στις 2.594,52 μονάδες, βάζοντας τέλος σε ένα τριήμερο συνεχόμενων απωλειών.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ανέκαμψε έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης είχε υποχωρήσει συνολικά κατά 4,73%.

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Το θετικό κλίμα συμβάδισε με την ανοδική πορεία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, παρά τις νέες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Οι προσδοκίες για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είχαν αρχικά συμβάλει στην υποχώρηση των τιμών του «μαύρου χρυσού», πριν αυτές κινηθούν εκ νέου ανοδικά.

Στα 366,15 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 366,15 εκατ. ευρώ.

Συνολικά διακινήθηκαν 42.240.567 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,42%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,31%.

Η άνοδος είχε σχετικά ευρεία συμμετοχή, καθώς 74 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 40 υποχώρησαν και 7 παρέμειναν αμετάβλητες.

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Οι μετοχές που ξεχώρισαν – Κέρδη σχεδόν 4% για την Optima Bank

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Optima Bank, με κέρδη 3,94%, κλείνοντας στα 14,50 ευρώ.

Ακολούθησαν η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 3,17%, η Viohalco με 2,88%, η Eurobank με 2,87%, η Elvalhalcor με 2,69% και η Allwyn με 2,48%.

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Σημαντική άνοδο κατέγραψε επίσης η Τράπεζα Πειραιώς (+2,35%), ενώ θετικά κινήθηκαν η Coca-Cola HBC (+1,98%), η Jumbo (+1,95%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,83%).

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,40%), της ΔΕΗ (-1,15%) και της Lamda Development (-1,08%).

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Ποιες μετοχές συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο τζίρο

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι τραπεζικές μετοχές.

Η Alpha Bank βρέθηκε στην πρώτη θέση με 10.581.492 μετοχές, ενώ ακολούθησε η Eurobank με 8.571.251 μετοχές.

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Σε όρους αξίας συναλλαγών, την πρώτη θέση κατέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς με 68,56 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Alpha Bank με 44,78 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν η Medicon (+7,59%) και η Χαϊδεμένος (+5,26%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν το Ιατρικό Αθηνών (-4,11%) και η Attica Συμμετοχών (-3,42%).

Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης