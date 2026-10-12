ΑΑΔΕ: Παρατείνεται έως 30 Οκτωβρίου η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026

Έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 ορίζεται η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ενώ οι τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα ληφθούν υπόψη για την καταβολή προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Παράλληλα, με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης των δηλούμενων εκτάσεων με τους ΚΑΕΚ επανακαθορίζεται στο 55% και απλουστεύονται οι απαιτήσεις για τους φακέλους τεκμηρίωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, για τους γεωργούς που είχαν υποβάλει ΕΑΕ έως τις 25 Σεπτεμβρίου και πραγματοποίησαν τροποποιήσεις μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, οι αλλαγές θα συνυπολογιστούν στην προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι ίδιοι διατηρούν τη δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης της αίτησής τους μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου.

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Πέρα από τις γενικές προθεσμίες, προβλέπεται ειδικό χρονοδιάγραμμα για τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, τα Οικολογικά Προγράμματα και τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις για τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να υποβληθούν έως τις 16 Νοεμβρίου 2026. Για τα Οικολογικά Προγράμματα, οι τροποποιήσεις αιτημάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου επιτρέπονται μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2027, με εξαίρεση τις δημόσιες βοσκοτοπικές εκτάσεις, για τις οποίες η προθεσμία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2027.

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027 μπορούν επίσης να καταχωριστούν δικαιολογητικά για τα Οικολογικά Προγράμματα και τη Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Επιπλέον, για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, τροποποιήσεις αιτημάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 2027. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται η καταχώριση των σχετικών δικαιολογητικών που θα έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, καθώς και τροποποιήσεων για τα Οικολογικά Προγράμματα που προκύπτουν από τους ελέγχους με τεχνικές παρακολούθησης εκτάσεων (AMS).

Σε ο,το αφορά στο ζήτημα της ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων, το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης της ψηφιοποιούμενης έκτασης με τους δηλούμενους ΚΑΕΚ ορίζεται στο 55%, χωρίς να καταργείται ο έλεγχος των εκτάσεων ενω υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να συνυπολογίζονται και ΚΑΕΚ που δεν επαληθεύονται για αντικειμενικούς λόγους, εφόσον ο λόγος μη επαλήθευσης δηλώνεται στην πλατφόρμα myAGRO.

Αλλαγές προβλέπονται και στα στοιχεία που πρέπει να διατηρούν οι φορείς υποβολής στον φάκελο τεκμηρίωσης. Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η τήρηση δεδομένων που αντλούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ ή τρίτων φορέων. Οι φορείς μπορούν, πάντως, να τα διατηρούν για τη διασφάλισή τους, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας της αίτησης από τον γεωργό.

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Στις περιπτώσεις εξαίρεσης ΑΤΑΚ ή/και ΚΑΕΚ, εφόσον ο παραγωγός δεν προσκομίζει τα σχετικά δικαιολογητικά στον φορέα υποβολής, αρκεί, για σκοπούς δέουσας επιμέλειας του φορέα, υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Το σχετικό υπόδειγμα είχε δημοσιοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, διευρύνονται οι προθεσμίες αποστολής του φακέλου τεκμηρίωσης στην ΑΑΔΕ όταν ζητείται στο πλαίσιο ελέγχου. Ο ψηφιακός φάκελος αποστέλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αποστολή του αιτήματος της Αρχής. Για στοιχεία που επιτρέπεται να τηρούνται σε έντυπη μορφή, όπως τοπογραφικά διαγράμματα και το πλήρες Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης, η προθεσμία ορίζεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες.

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Στις επαγγελματικές κατηγορίες φυσικών προσώπων που μπορούν να αναλαμβάνουν την υποβολή ΕΑΕ για λογαριασμό γεωργών προστίθενται οι ιχθυολόγοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ειδική πρόβλεψη εισάγεται για τον θάνατο γεωργού εντός του 2026, ώστε η αίτηση να μπορεί να υποβληθεί από κληρονόμο, μετά την προβλεπόμενη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου. Επικαιροποιείται επίσης ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά περίπτωση.

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Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες γεωργών και φορέων υποβολής, με επικαιροποιημένες απαντήσεις στα 70 ερωτήματα για την ΕΑΕ 2026, που είχαν γνωστοποιηθεί προ ημερών.